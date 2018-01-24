دیدار مسئولان استان ایلام با رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام و شادمهر کاظم زاده و سلام امینی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی به تبیین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان پرداختند.

ضرورت اهتمام برای تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری، توجه به زیرساخت ها و ارتباطی و استفاده از ظرفیت های مرز بین المللی مهران از عمده ترین محور درخواست ها و سخنان مسئولان استان در این دیدار بود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت های مادی و معنوی استان و نقش مردم غیور ایلام در دوران دفاع مقدس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دغدغه ای جدی برای توجه به ظرفیت های مناطق مختلف استان به ویژه مناطق محروم دارند.

همچنین قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام و شادمهر کاظم زاده رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ظرفیت ها و مزیت های نسبی مهران به عنوان دروازه عتبات عالیات برای تبدیل به منطقه آزاد تجاری گفتند.

در این نشست سلیمانی دشتکی استاندار ایلام گفت: با توجه به وجود ظرفیت تردد ۲ هزار کامیون از مرز بین المللی مهران، تصویب لایحه تبدیل مهران به منطقه آزاد تجاری باعث بهره گیری از ظرفیت های مرز و تولید و اشتغال خواهد شد.