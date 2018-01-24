سیستان وبلوچستان پایلوت ایجاد مگافارم صنعت دام وطیور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علیرضا رفیعی پور در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این استان از ظرفیت خوب دامی، زیرساخت‌های بهداشتی، قرنطینه و کشتارگاه‌های صنعتی برخوردار است که این وضعیت قابل ارتقاء است.

رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: با توجه به نزدیکی این استان به مرزهای شرقی کشور برای واردات دام و همچنین وجود نژادهای دام بومی همچون گاو سیستانی و گوسفند بلوچی، آبزیان، شتر و ماکیان زمینه اشتغال در آن فراهم است.

همچنین استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با اشاره به وجود ۷۰ هزار نفر شتر در استان، صید ۸۰ درصد ماهیان تن کشور و برداشت ۱۲۰۰ تن میگو از مزارع سایت «گواتر» اظهار داشت: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت گوشت و پرورش طیور و توسعه و تجهیز واحدهای فنی و آزمایشگاهی نظارت بر فرآورده‌های خام دامی در استان نیازمند حمایت در سطح ملی است.

سید دانیال محبی با اشاره به اینکه باید زمینه ایجاد پرواربندی‌های دام در تمام دامداری‌های مجاز استان در شعاع بالاتر از ۱۰۰ کیلومتر فراهم شود، افزود: حجم واردات دام از مرزهای شرقی استان ، صنعت تولید و استحصال گوشت قرمز را به یکی از صنایع اشتغالزا و دارای ارزش افزوده تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به تهیه سند شتر از سوی سازمان جهاد کشاورزی و مستعد بودن زمینه پرورش آن در استان سیستان و بلوچستان و به‌منظور کاهش قاچاق باید برای خروج شتر وارداتی به مقصد استان‌های هدف برنامه ریزی شود.

وی ضمن تاکید بر کنترل بیماری‌های دامی نظیر تب برفکی، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان با رعایت استانداردهای دامپزشکی برای تسریع تصمیم گیری شد.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: استان نیازمند تامین نیروی انسانی متخصص، به طور ویژه افزایش سهم کارشناسان دامپزشکی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با اشاره به انجام مطالعات پژوهشی برای تهیه سند شیلات و سند پرورش شتر گفت: استعداد قابل توجه دامی استان به علت انجام نشدن کارهای پژوهشی در گذشته، مغفول مانده است.

علی اصغر جمشیدنژاد تاکید کرد: با توجه به مزیت واردات دام از کشورهای همسایه و نرخ بالای قیمت گوشت، این استان قابلیت تامین بخشی از نیاز مصرفی بازار گوشت قرمز کشور را دارا است.

همچنین معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ۲۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش دام، طیور و صنایع مرتبط با آن در استان گفت: حدود ۱۰۰ هزار شغل در این بخش بیانگر جایگاه استان است که قابلیت ارتقاء هم دارد.

علی اصغر میرشکاری اظهارداشت: ظرفیت قرنطینه‌های دامی در مناطق مرزی متناسب با شرایط منطقه بومی‌سازی شود.

وی با اشاره به ظرفیت صنعتی و سنتی پرورش دام، ماکیان و طیور در استان افزود: با توجه به اینکه ۵۱ درصد جمعیت استان در روستاها هستند می توان با ایجاد دامداری‌های کوچک توسط تشکل‌های مردمی در روستاها اشتغال ایجاد کرد.

میرشکاری خواستار تامین بخشی از بازار گوشت کشورهای حوزه خلیج فارس توسط استان سیستان و بلوچستان با رایزنی های دیپلماتیک شد.