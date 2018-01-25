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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۱۹

سامان عزیزی در مسابقات بین المللی جام تختی روی تشک می رود

سامان عزیزی در مسابقات بین المللی جام تختی روی تشک می رود

سنندج - سامان عزیزی کشتی گیر فرنگی کار سنندجی با دعوت کادر فنی فدراسیون برای حضور در رقابت های بین المللی جام تختی انتخاب شد و از روز پنجم بهمن ماه در ماهشهر به مصاف حریفان خود می رود.

به گزارش خبرنگار مهر،‌  سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی از روز پنج شنبه پنجم بهمن ماه در استان خوزستان شهر ماهشهر آغاز می شود.

کشورهای کوبا، فنلاند، رومانی، اوکراین، آذربایجان، بلغارستان، ترکیه، قزاقستان، گرجستان، قرقیزستان و ایتالیا و نمایندگان کشورمان در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند و به مدت دو روز بر روی تشک خواهند رفت.

بر اساس این گزارش،  سامان عزیزی کشتی گیر فرنگی کار سنندجی با دعوت کادر فنی فدراسیون برای حضور در رقابت های بین المللی جام تختی انتخاب شد و در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می رود.

سامان عزیزی کشتی گیر سنندجی عناوین مختلف رقابت های جهانی، بین المللی و کشوری در کارنامه ورزشی خود دارد.

گفتنی است، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای پنجم و ششم بهمن ماه در شهر ماهشهر استان خوزستان برگزار می شود.

کد مطلب 4209414

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