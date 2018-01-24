به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری عصر امروز در نشست شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: جلسه خوبی با شرکت اکثریت اعضای خبرگان رهبری و نمایندگان مردم خوزستان در مجلس، استاندار و برخی دیگر از مسئولان برای بررسی مشکلات خوزستان به‌ویژه در زمینه ریزگردها و انتقال آب برگزار شد.

وی افزود: راهکارهایی که از نظر قانونی لازم است برای حل مشکلات خوزستان طی شود را نیز بررسی و امیدواریم خروجی‌های این جلسه به نتیجه خوبی بیانجامد.

امام‌جمعه موقت اهواز بیان کرد: حل مشکلات کلان خوزستان و در رأس آن‌ها مسئله انتقال آب نیازمند عزم استانی و همدلی و همگرایی همه نخبگان جامعه اعم از علما، نمایندگان، مسئولان، مدیران، خبرنگاران، اساتید حوزه و دانشگاه و افراد تأثیرگذار در جامعه است.

آیت‌الله حیدری با اشاره به مشاهده علائم این همگرایی تصریح کرد: خواه‌ناخواه این همگرایی با محوریت نماینده ولی‌فقیه در استان شکل گرفته و استاندار خوزستان نیز مواضع شفافی دارد؛ البته هرچند به عنوان نماینده دولت وظایفی دارد ولی در این زمینه همگرایی خوبی دارد.

وی بیان کرد: حل مشکلات خوزستان جنبه استانی و بخشی نگری ندارد بلکه جنبه ملی دارد و اصلاً به دلیل آن موقعیت خاص استراتژیک و ژئوپلیتیکی خوزستان نمی‌شود شرایط استان را از کشور تفکیک کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بحث کشاورزی خوزستان به‌عنوان یک جلگه حاصلخیزی که بی‌نظیر است به‌تنهایی می‌تواند حداقل درصد زیادی از منابع غذایی کشور را تأمین کند؛ وجود آب، خاک، هوا و آفتاب مناسب در خوزستان به اجتماع عناصر ویژه‌ای را منجر شده و قطعاً انجام سیاستی مغرضانه در خصوص این ظرفیت‌ها نه تنها خیانت به خوزستان بلکه خیانت به کشور است که در نهایت منجر به محرومیت کشور از این بهره‌های خدادادی خواهد شد.

آیت‌الله حیدری با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در مورد آب خوزستان باید در شورای عالی امنیت ملی انجام شود، گفت: این خواسته تمامی علما، بزرگان و مردم استان خوزستان است و از دبیر شورای امنیت ملی خواستار اجابت آن هستیم.

وی بیان کرد: موضوع آب خوزستان ارتباط تنگاتنگی با امنیت خوزستان دارد که در صورت حل نشدن مشکل آب و گردوغبار خوزستان نه‌تنها امنیت این استان بلکه امنیت کل کشور به مخاطره می‌افتد؛ از شورای عالی امنیت ملی تقاضا داریم تا این مسئله امنیتی کشور را جدای از مسائل خوزستان ندانند.