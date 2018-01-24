به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع مصری از کنار کشیدن یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ این کشور خبر دادند.

وی در نشست خبری در قاهره گفت: امروز ما اعلام می کنیم که در این رقابت انتخاباتی شرکت نخواهیم کرد و مدارک مربوط به نامزدی را نخواهیم داد.

این در حالی است که روز گذشته یک منبع وابسته به کمپین انتخاباتی خالد علی اعلام کرد: آنچه بر سر سامی عنان(نامزد بازداشت شده) آمد؛ ما را به بازنگری برای مشارکت در انتخابات سوق داد. احتمال انصراف از انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس آینده وجود دارد.

این منبع بیان کرد: ممانعت از نامزدی سامی عنان به زور به منظور فراهم ساختن زمینه برای عبدالفتاح السیسی است و مشابه این قبلا بر سر احمد شفیق آمد. رایزنی های گسترده ای در داخل کمپین انتخاباتی و حامیان در جریان است که بزودی تصمیم اتخاذ شده را اعلام خواهیم کرد. ما نمی پذیریم که انتخابات غیررقابتی باشد. شفافیت انتخابات شرط ضروری برای ادامه آن است.

شایان ذکر است که در راستای فراهم آوردن ریاست جمهوری مجدد عبدالفتاح السیسی هم رقبای وی به طریقی از گردونه خارج شده اند.

پایگاه خبری عربی ۲۱، با توجه به تحولات یک روز گذشته درباره انتخابات ریاست جمهوری مصر و خروج زود هنگام ژنرال «سامی عنان» از رقابت انتخاباتی در این کشور، «سراج الدین محمدین» تحلیلگر پایگاه عربی ۲۱ نوشته می توان این اقدام را کودتایی پیشگیرانه توصیف کرده بود.

این تحلیلگر نوشته که انتشار بیانیه ارتش مصر در خصوص سامی عنان و متهم کردن او به جعل اسناد رسمی، سپس نقض قوانین نظامی و اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و در نهایت ممنوعیت حضور او در انتخابات ریاست جمهوری در حالی که خودروهای زرهی ارتش در خیابان ها و میادین اصلی مصر مانند میدان «التحریر» و «رامسیس» و «رابعه» مستقر شده اند حاکی از کودتایی پیشگیرانه است.

بر اساس این گزارش، برخی منابع آگاه در ارتش مصر به عربی ۲۱ گفته اند که به تمام یگان ها و بخش های مختلف نیروهای مسلح مصری دستور داده شده بود که از روز ۲۲ ژانویه (دو روز پیش) در حالت آماده باش کامل باشند و حضور نیروهای امنیتی در شهرک نصر، خیابان ها و میدان های اصلی قاهره افزایش پیدا کند تا با هر گونه تحرک نظامی یا مردمی مشکوک مقابله شود.

«اسامه امجد» تحلیلگر سیاسی دیگری معتقد است که با نگاه به ۲۴ ساعت گذشته متوجه می شویم که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر برای دومین بار از نیروهای مسلح مصر برای دستیابی و حفظ قدرت استفاده کرده است. به گفته او اولین بار کودتای آشکار او علیه «محمد مرسی» رئیس جمهوری مصر بود و دومین بار هم کودتا علیه فردی است که ممکن بود به عنوان رئیس جمهور مصری انتخاب شود.

این تحلیلگر می نویسد آنچه در مصر رخ داد ترجمه روشنی برای تهدیدهای پیشین رئیس جمهوری مصر است که گفته بود اجازه نخواهد داد کسی به کرسی ریاست جمهوری نزدیک شود و تمام ادعاهای تغییر و دموکراسی خواهی او را بر باد داده است. بر اساس این خبر، السیسی برخی رقبای خود مانند «احمد شفیق» را به اتهام فساد جنسی از میدان رقابت خارج کرده و حالا سامی عنان را به اتهام جعل سند بازداشت می کند و این سرنوشت منتظر «خالد علی» نیز هست. به گفته او پیام این اقدامات السیسی واضح و روشن است او می گوید خالد علی هم جایی در دولت آینده مصر ندارد.

نویسنده معتقد است که بهتر است خالد علی با گوش دادن به توصیه های معارضان مصری از انتخاباتی که به وسیله سازمان اطلاعات جنگی مصر برگزار می شود و در آن به مصر و مردم این کشور اهمیتی داده نمی شود، خارج شود.

«ساهر جاد» نویسنده دیگری در خصوص تحولات مصر هم اظهار نظر کرده و می گوید آنچه برای عنان رخ داده باید با اقداماتی در تقابل با السیسی در نهاد نظامی مصر در ارتباط باشد و اتخاذ چنین اقدامات سختگیرانه ای و بازداشت عنان احتمالا تنها راه مقابله با آن بوده است. با این حال این نویسنده معتقد است که ساعت ها یا روزهای پیش رو آبستن حوادث مختلف خواهد بود.