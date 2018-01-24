مدیرکل جدید دفتر امورشهری و شوراهای استانداری اردبیل منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، اکبر بهنامجو با صدور حکمی مدیرکل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل را منصوب کرد.

در حکم صادره آمده است: «مطالعه و بررسی وضع شهرها به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان، بررسی و اظهار نظر درخصوص مصوبات شورای شهر، برنامه‌ریزی به منظور ارتقای روزافزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر، نظارت برامور پرسنلی و استخدامی شهرداری‌ها، بررسی راهکارهای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری‌ها، برنامه‌ریزی برای آموزش شوراهای اسلامی، شهرداران و پرسنل شهرداری‌ها از جمله اموری است که انتظار دارد نسبت به انجام آنها تلاش و اهتمام لازم را بعمل آورید.»