سازگاری با کم آبی ضرورت اجتناب ناپذیرکشور است/لزوم کاهش هدررفت آب

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان چهارشنبه شب در نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی در اراک اظهار داشت: برگزاری نشست های شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق در استان ها فرصت مغتنمی برای آشنایی با مشکلات این حوزه در استان ها است تا بتوانیم تصمیم گیری صحیح داشته باشیم.

وی افزود: مشکل عمده در حوزه آب، مصرف ناصحیح و بی رویه است و باید این نعمت حیات بخش را اصولی و درست مصرف کنیم، چراکه در کشوری خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم که در ۵۰ سال گذشته همواره در حال گرم شدن و افزایش دما بوده است.

وزیر نیرو بیان کرد: باید بپذیریم که خشکسالی در کشور ما حادثه غیرمترقبه ای نیست و بایستی سازگاری با کم آبی را در تمام امور دنبال کنیم همانطور که نیاکان ما در مواجهه با مشکل کمبود آب در این اقلیم، اقدام به احداث قنات کردند.

اردکانیان خاطرنشان ساخت: امروز ما باید نحوه عملکرد خود را در سال های گذشته ارزیابی و بررسی کرده و در زمان محدودی که در اختیار داریم، مدیریت صحیح منابع آب را مدنظر و دغدغه خود قرار دهیم.

وی تصریح کرد: مدیریت منابع آبی در کشور مساله ای است که همه با این موضوع در ارتباط هستند، از کشاورز گرفته تا دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی و... بنابراین مشکل آب برای همه ما یک مساله واحد است.

وزیر نیرو ادامه داد: کشورهایی که امروز در جهان موضوع جنگ آب را مطرح می کنند به دنبال عادی سازی و جاانداختن این مساله هستند تا بتوانند به سبب کم آبی به منطقه آتش بزنند و ما نباید در میدان آنها بازی کنیم.

اردکانیان اضافه کرد: بنابراین باید همفکری و هم اندیشی و تصمیم گیری اصولی را در این زمینه مدنظر قرار دهیم و با تمرکز بر بهره گیری از مجدد پساب، اصلاح برخی مقررات دست و پاگیر و تمرکز بر ظرفیت های موجود، به حل مشکلات حوزه آب بپردازیم.

وی توضیح داد: مشکل هدرفت ۲۵درصدی آب در شبکه های شهری از جمله مسائلی است که باید حل و فصل شود و بر کاهش هدررفت آب در این بخش تمرکز کنیم، از سوی دیگر استان مرکزی یکی از بهترین استان های پایلوت برای بهره گیری مجدد از پساب می تواند باشد.

وزیر نیرو در بخش دیگر سخنان خود گفت: قانون مرتبط با حفظ محدوده حوضه های آبریز یک دهه قبل به تصویب رسید که بسیار مهم است اجرایی شود و در حقیقت باید خشکسالی را برای خود از یک تهدید به یک فرصت تبدیل کنیم.

اردکانیان افزود: فرصت چندانی نداریم و اگر مسیر کنونی را ادامه دهیم در مواجهه با مشکل کمبود آب، قطعا شکست خواهیم خورد.

وی بیان کرد: استان مرکزی با توجه به ظرفیت های صنعتی و کشاورزی، می تواند پایلوت خوبی برای طرح های مدیریت مصرف آب در حوزه صنعت و کشاورزی باشد.

وزیر نیرو ادامه داد: سرمایه گذاری جدی برای استفاده از پساب تصفیه شده در صنعت و کشاورزی در دستور کار است.

اردکانیان گفت: از سوی دیگر راه اندازی و گسترش سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی نیز مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: احداث پست برق و نیروگاه نیز در شهرستان های استان مرکزی از جمله ساوه و خمین پیگیری خواهد شد تا اجرایی شود.