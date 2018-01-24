به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به افتتاح پروژه‌های آبرسانی به صورت همزمان در مرکزی، همدان و خراسان رضوی، گفت: ایران خشک‌ترین سال در ۵۰ سال اخیر را سپری می‌کند و بارندگی در این چهارماهی که از سال آبی سپری می‌شود نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کمتر بوده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان، افزود: در کنار مقابله با خشکسالی باید همزیستی با کم آبی را مورد توجه قرار دهیم و از برنامه‌ها و راهکارهای مبتنی بر این مهم استفاده کنیم.

اردکانیان گفت: همانطور که نیاکان ما با محیط هماهنگ و از منابع به درستی استفاده می‌کردند، امروز هم باید تهدید را به فرصت تبدیل و با بهره‌گیری از راهکارهای مؤثر کمبودها را جبران و از منابع موجود بهینه مصرف کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه در بخش‌های مختلف به ویژه بخش کشاورزی نیازمند دگرگونی جدی هستیم و باید در نوع مصرف و الگوی کشت در این بخش تغییر ایجاد شود، افزود: در بخش صنعت نیز باید مصرف بهینه آب مورد توجه قرار بگیرد و میزان آبی که در فرایند تولید مورد مصرف قرار می‌گیرد باید با برنامه‌ریزی دقیق باشد تا مصرف در این بخش نیز کاهش پیدا کند.

وی گفت: آنچه که مشخص است وضعیت منابع آبی سطحی و زیرزمینی مناسب نیست و راندمان خوبی در این بخش نداریم.

اردکانیان در ادامه بیان کرد: حفظ جمعیت و ایجاد اشتغال دارای اهمیت بسیار زیادی است و در برخی موارد این اهمیت در ابعاد ملی و امنیتی مطرح است.

وزیر نیرو افزود: در سازمان‌های دولتی موظف هستیم مدیریت مصرف را مورد توجه قرار داده و تقاضای آن در تمام ارکان و سازمان و تشکیلات ما رسوخ کند.

اردکانیان اظهار کرد: در کشوری زندگی می‌کنیم که در گرم شدن هوا رو به پیشروی هستیم، تا جایی‌که هوا در هر دهه چهار درجه گرم‌تر شده است در نتیجه تعریق و تبخیر زیاد شده و میزان نزولات کاهش پیدا کرده است و این گویای این است که با شرایط موجود با مشکل مواجه هستیم.

باید به فکر منابع جدید تأمین آب باشیم

وی افزود: باید به سمت تکنولوژی‌های کم آب بر و تغییر الگوی کشت برویم و به فکر منابع جدید تأمین آب باشیم و باید منابعی باشد که میزان آب موجود را در طبیعت افزایش دهد.

وزیر نیرو ادامه داد: باید به سمت استفاده از پساب‌ها برای صرفه جویی در آب برویم، در حال حاضر در دنیا فاضلاب یک منبع تامین آب است و بشر باید با اتکا به تکنولوژی بتواند این مایه حیات را مجدداً مورد استفاده قرار دهد.

اردکانیان با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد جمعیت شهری از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار است، گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در حدود ۷۳ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش هستند بنابراین تا پایان دولت دوازدهم جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر دیگر از جمعیت روستایی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: هم اکنون ۴۸ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه‌های فاضلاب هستند که استان مرکزی نیز در این زمینه از شاخص کشوری بالاتر است و ۶۸ درصد جمعیت استان تحت پوشش این مهم هستند.

وی ادامه داد: البته باید گفت در اراک ۹۶ درصد جمعیت از این سامانه برخوردار هستند که بیان کننده اقدامات بسیار خوب در این شهر صنعتی است.

وزیر نیرو افزود: باید بر روی موضوع پساب سرمایه گذاری شود و به عنوان یک منبع جدید آب مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به منظور بهتر مصرف کردن آب در مناطق مختلف استان طرح‌هایی وجود دارد که باید از این طرح‌ها در سازمان‌های مختلف استفاده شود.

وی گفت: باید به سمت شیرین کردن آب شور دریاها و استفاده آن در صنعت برویم و نیروهای تجدیدپذیر را به عنوان مولد انرژی مورد استفاده قرار دهیم.

اردکانیان بیان کرد: استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی می‌تواند با همکاری صنعت و بخش خصوصی در این زمینه الگو و سرمشق باشد.