به گزارش خبرنگار مهر، حماد سامری شامگاه امروز پس از پیروز تیمش مقابل تیم بسکتبال شهرداری تبریز در جمع خبرنگاران افزود: بازی امروز از لحاظ فنی، کیفیت بسیار خوبی داشت. تیم شهرداری تبریز نیز تیم بسیار خوبی است و در تمام لحظات این دیدار، بازی پایاپایی داشتیم.

وی اظهار کرد: در بخش دفاعی، تیم تبریز را به خوبی آنالیز کرده بودیم و به نظرم برد امروزمان مقابل این تیم به دلیل اندیشه‌های خوبمان در مقابل دفاع این تیم بود که ما پیروز این دیدار کرد.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان تصریح کرد: در این دیدار توانستیم مهره‌های بسیار کلیدی‌شان را مهار کنیم، اما به‌هرحال تیم تبریز مهره‌های زیادی را در اختیار دارد که حتی اگر بازیکنان نیمکت نشین خود را هم به میدان بیاورد به همان اندازه توان خوبی دارند.

سامری گفت: هنوز کار به‌هیچ‌وجه تمام نشده، اشتباه‌ترین اندیشه آن است که ما فکر کنیم یک‌قدم از تیم شهرداری جلو هستیم؛ بنابراین ما به هیچ‌وجه این‌گونه فکر نمی‌کنیم و سعی داریم فردا یک فینال دیگری را برگزار کنیم و با حمایت خوب و مؤثر هوادارانمان کار را در همین آبادان به پایان برسانیم.

وی در خصوص نیمکت نشینی فرید اصلانی افزود: متأسفانه فرید اصلانی از ناحیه کشاله ران هنوز مصدوم است و لذا بازی دادن آن یک ریسک بزرگ است به همین دلیل به او استراحت دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات نیمه‌نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران، امروز تیم‌های پالایش نفت آبادان و شهرداری تبریز سومین دیدار خود را در محل سالن ۱۷ شهریور آبادان برگزار کردند که این دیدار نفس‌گیر و پایاپای در نهایت با نتیجه ۷۷ بر ۶۹ به سود نفتی‌ها خاتمه یافت.

کوارتر نخست این دیدار با نتیجه ۱۸ بر ۱۱ به سود تبریزی‌ها، کوارتر دوم ۱۹ بر ۱۲ به سود نفتی‌ها، کوارتر سوم با نتیجه ۲۶ بر ۱۲ به سود تیم پالایش نفت و کوارتر چهارم نیز با کسب نتیجه ۲۷ بر ۲۱ به سود تیم شهرداری تبریز و در نهایت بازی با امتیاز ۷۷ بر ۶۹ به نفع تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان خاتمه یافت.

این دیدار که طبق روال قرار بود ساعت ۱۶ برگزار شود اما ناظر بازی به دلیل وجود یک طبل در سالن از آغاز بازی خودداری کرد تا این دیدار در ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه آغاز شود، اگر چه طبق قانون ورود یک طبل توسط تماشاچیان به سالن منعی ندارد اما به طور ظاهر ناظر این دیدار با ابعاد این طبل مشکل داشت و لذا اجازه آغاز بازی را نمی‌داد که همین امر سبب اعتراض تماشاچیان و هواداران تیم صنعت نفت شد و این اقدام را به مثابه زیر پا نهادن حقشان عنوان کردند.

بر این اساس، نفتی‌ها در سومین بازی مرحله پلی‌آف در برابر شهرداری تبریز، صاحبت دو پیروزی و یک شکست شدند و اگر در بازی بعدی به پیروزی دست یابند به بازی نهایی این رقابت ها صعود می‌کنند.