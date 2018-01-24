تسهیلات رونق تولید به ۸ واحد صنعتی جویبار داده شد

محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ۸ طرح از واحد تولیدی در شهرستان جویبار موفق به ۹ میلیارد تسهیلات بانکی شده اند ، گفت:۳۲طرح در حوزه مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی و دستگاههای ذیربط باید در جذب این اعتبارات اهتمام داشته باشند.

وی با اعلام اینکه یک هزارو ۶۸۴ نفر در سامانه رصد ثبت نام کردند ، اظهار داشت:ازکمیته امداد شهرستان جویبار ۱۵۴ نفر به بانکهای عامل معرفی که ۱۲۷ نفر از مجموع ۲ میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان موفق به دریافت ۲ میلیاردو ۱۶۵ میلیون تومان تسهیلات شده اند.

رئیس اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی جویبار بیان کرد:بهزیستی شهرستان از ۹۰ نفر معرفی شده ای نهاد به بانکها ۸۳ نفر اعتباری به مبلغ یک میلیاردو ۳۸۵ میلیون تومان تسهیلات شدند.

ابراهیمی همچنین از ۸۴ نفر ثبت نامی جهاد کشاورزی ، ۳۸ مورد معرفی به بانک اشاره کردو گفت: از این تعداد تنها ۶ نفر از مجموع کل اعتبارات جهاد کشاورزی در حوزه اشتغال به مبلغ ۱۷ میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان ، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۴ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.