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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۱۲

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران:

ترافیک در محورهای مواصلاتی مازندران پرحجم است

ترافیک در محورهای مواصلاتی مازندران پرحجم است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت ترافیک در محورهای مواصلاتی منتهی به استان را پرحجم اعلام کرد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، ترافیک و تردد در مسیر جنوب به شمال محدوده تونل کندوان تا هزار چم، مکارود تا مرزن آباد به صورت نیمه سنگین و در دیگر مقاطع به صورت پرحجم است.

وی افزود: در محورهراز، ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده پلور تا وانا به صورت سنگین و در دیگر مقاطع به صورت پرحجم و در محورسوادکوه، تردد در مسیر جنوب به شمال محدوده پل سفید تا شیرگاه به صورت پرحجم است.

هاشمی ادامه داد: در محورکیاسر و کناره تردد به صورت عادی و روان است.

کد مطلب 4209482

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