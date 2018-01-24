ترافیک در محورهای مواصلاتی مازندران پرحجم است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، ترافیک و تردد در مسیر جنوب به شمال محدوده تونل کندوان تا هزار چم، مکارود تا مرزن آباد به صورت نیمه سنگین و در دیگر مقاطع به صورت پرحجم است.

وی افزود: در محورهراز، ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده پلور تا وانا به صورت سنگین و در دیگر مقاطع به صورت پرحجم و در محورسوادکوه، تردد در مسیر جنوب به شمال محدوده پل سفید تا شیرگاه به صورت پرحجم است.

هاشمی ادامه داد: در محورکیاسر و کناره تردد به صورت عادی و روان است.