حمله راکتی مجدد به «کلیس» ترکیه از سوریه ۸ زخمی درپی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد تکین‌آسلان» (Mehmet Tekinaslan) استاندار کلیس واقع در ترکیه امروز چهارشنبه به خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که به دنبال شلیک راکت به مسجدی در مرکز این استان دست کم ۸ نفر زخمی شده‌ اند.

بنا به اعلام استاندار کلیس، حال ۲ نفر از این افراد وخیم گزارش شده است.

به گفته وی این راکت از سوی سوریه پرتاب شده و گروهک های پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د مسئول این حادثه هستند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه هفته جاری (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.