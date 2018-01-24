  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۲۷

استاندار کلیس:

حمله راکتی مجدد به «کلیس» ترکیه از سوریه ۸ زخمی درپی داشت

حمله راکتی مجدد به «کلیس» ترکیه از سوریه ۸ زخمی درپی داشت

استاندار کلیس واقع در ترکیه از اصابت راکت به مسجدی در مرکز این استان از سمت سوریه خبر داد و اعلام کرد که ۸ نفر در این حادثه زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد تکین‌آسلان» (Mehmet Tekinaslan) استاندار کلیس واقع در ترکیه امروز چهارشنبه به خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که به دنبال شلیک راکت به مسجدی در مرکز این استان دست کم ۸ نفر زخمی شده‌ اند.

بنا به اعلام استاندار کلیس، حال ۲ نفر از این افراد وخیم گزارش شده است.

به گفته وی این راکت از سوی سوریه پرتاب شده و گروهک های پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د مسئول این حادثه هستند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه هفته جاری (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

کد مطلب 4209484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها