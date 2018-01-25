احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری بوده و از روز جمعه سامانی بارشی وارد استان می‌شود.

وی همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: سرعت وزش باد بیش ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و به همین علت وقوع کولاک در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به شهروندان زنجانی توصیه کرد به علت وزش باد شدید از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند و رانندگان هم برای تردد گردنه‌های کوهستانی تمهیدات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان به‌صورت محسوسی کاهش می یابد و هوا سرد می‌شود.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین ایستگاه استان زنجان بود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر است که نسبت به دیروز سردتر شده است.