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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد شدید زنجان را فرامی‌گیرد

وزش باد شدید زنجان را فرامی‌گیرد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری بوده و از روز جمعه سامانی بارشی وارد استان می‌شود. 

وی  همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: سرعت وزش باد بیش ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود  و به همین علت وقوع کولاک در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی وجود دارد. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به شهروندان زنجانی توصیه کرد به علت وزش باد شدید از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند و رانندگان هم برای تردد گردنه‌های کوهستانی تمهیدات ایمنی را مدنظر قرار دهند. 

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان به‌صورت محسوسی کاهش می یابد و هوا سرد می‌شود. 

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و یادآور شد: طی ۲۴  ساعت گذشته خیرآباد با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین ایستگاه استان زنجان بود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی شهر زنجان یک درجه سانتی‌گراد  بالای صفر است که نسبت به دیروز سردتر شده است.

کد مطلب 4209501

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