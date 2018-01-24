دشت های استان مرکزی با ۲۱۶میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولیها چهارشنبه شب در نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی در اراک اظهار داشت: شهر اراک به لحاظ بروز معضل آب در رده های اول تا دوم کشوری قرار داشت که با افتتاح سد کمال‌صالح و استقرار خطوط انتقال این مشکل تا حدودی برطرف شده است.

وی افزود: منابع آبی استان مرکزی به سبب کمبود بارش و بارگذاری ناصحیح صنایع در برخی مناطق با معضل کم آبی مواجه شده است و بخش عمده ای از این معضلات به مقوله آمایش سرزمین ارتباط دارد که نیازمند مدیریت است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۱۶ میلیون متر مکعب کسری آب در دشت های استان مرکزی وجود دارد، خوشبختانه در رابطه با جابجایی چاه های آب در بخشنامه های صادر شده طی چند سال اخیر، اختیار این جابجایی در دست استانداری ها قرار گرفته است.

حاج‌رسولیها تصریح کرد: مباحث تعرفه ای آب مصوبه شورای اقتصاد هستند و اینگونه نیست که تعرفه به یکباره افزایش یافته باشد.

وی ادامه داد: عدم استقرار شهر ساوه در منطقه و محدوده آبرسانی سبب تعویق پروژه آبرسانی به این شهر شد، زیرا تمام این برنامه ها در سال های ۸۲ تا ۸۳ انجام شده بود که در ان زمان ساوه با مشکل آب روبرو نبود، همچنین طرح آبرسانی از سد الغدیر به ساوه نیز با تغییر مواجه شده و سالانه ۱۷ میلیون مترمکعب تخصیص آب شرب به شهرستان ساوه لازم است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران عنوان کرد: اگر متوسط کشوری بارش ها برای دراز مدت حدود ۶۰ درصد کاهش یافته باشد، استان مرکزی کاهشی ۷۶ درصدی در این زمینه داشته و شرایطی بحرانی تر نسبت به سایر استان ها دارد، به همین دلیل ممکن است در هر مقطعی جابجایی های چاه داشته باشیم، بنابراین ظرف ۷۲ ساعت مجوزهای لازم را صادر می کنیم.

حاج‌رسولیها بیان کرد: سیاست ما در سال ۹۷ در زمینه توزیع کنترهای هوشمند اینگونه است که کنتور را تحویل کشاورزان دهیم و هزینه آن را از متقاضیان و کشاورزان دریافت نماییم.

وی تاکید کرد: شورای حفاظت آب به ویژه در این شرایط حساس باید با زمانبندی منظم تری فعالیت داشته باشد و دستگاه های مرتبط مسائل مربوط در این زمینه را با جدیت مورد بررسی برای تصمیم گیری قرار دهند.