استفاده از پساب برای مصارف صنعتی باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز چهارشنبه شب در نشست وزیر نیرو با شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی در اراک اظهار داشت: استان مرکزی در زمینه پروژه های حوزه فاضلاب از متوسط کشوری جلوتر است و در این زمینه در دو سال گذشته دو پروژه مهم تصفیه خانه ساوه و تصفیه خانه پایین سد الغدیر در استان مرکزی به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: آمادگی استفاده از پساب فاضلاب در نقاط مختلف در بخش صنعت وجود دارد و در این مسیر با الگوهای جا افتاده در صنعت آب و فاضلاب نسبت به تامین آب صنعت از پساب در زرندیه، ساوه و سایر شهرستان های استان مرکزی اقدام کرده ایم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: شهر جدید امیرکبیر نیز همانند سایر شهرهای تازه تاسیس با این مشکل مواجه است که ساکنین پیش از تامین صد درصدی تمامی امکانات در این منطقه مستقر شده اند و همین مسئله دستگاه های خدمات رسان را تحت فشار قرار می دهد اما ما باید در راستای رفع این مشکل چاره اندیشی کنیم.

جانباز تصریح کرد: تعهدات دولت قبل از جمله مسکن مهر برای ما به میراث مانده و در این خصوص برای شهر امیرکبیر ردیفی در نظر گرفته نشده اما تصمیم داریم که هفته آینده جلسه ای با حضور معاون عمرانی استاندار مرکزی تشکیل دهیم و تمام توانمان را در راستای رفع مشکلات مردم این منطقه به کار می گیریم.

وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق برای مسکن مهر به پیمانکاران پرداخت کردیم درحالی که امسال این مبلغ به ۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، در این شرایط بسیار دشوار تعهدات ما همچنان بر قوت خود باقی مانده اند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عنوان کرد: به مردم تفرش و روستاهای این منطقه قول می دهیم که حداکثر توان خود را از محل های مختلف جمع آوری کنیم تا حدود یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توزیع کنیم و پروژه آبرسانی تفرش را در راس جدول توزیع اوراق قرار دهیم.

جانباز بیان کرد: در خصوص روستاها ۱۵درصد سهم توازن منطقه ای مورد ابهام باقی مانده که باید پیش از پایان سال مبالغ جمع بندی شده از خزانه تامین و به کمیسیون ارائه گزارش شود، خوشبختانه به روستاهای استان مرکزی در این طرح توجه ویژه ای شده است.

وی ابراز داشت: پروژه آبرسانی به شهر ساوه بسیار سنگین است اما با بازنگری های انجام شده اجرای پروژه درحال انجام است، همچنین در دو سال گذشته شهرستان خمین با بحران جدی آب شرب مواجه بود که امسال توانستیم نخستین طرح آبرسانی بی.او.تی را در این منطقه به افتتاح و بهره برداری برسانیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: قول می دهیم که ظرف دو تا سه سال آینده از ظرفیت پساب شهرهای نزدیکتر به حوزه مصرفی استان مرکزی در راستای تزریق به صنعت و... استفاده کنیم، این طرح در ۱۱ شهر استان اصفهان به اجرا رسیده است.