احیای فرهنگ با مخاطب شناسی/مسئولان نیاز مردم را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قلعه شاخانی شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی با هنرمندان و اعضای انجمن های ادبی شهرستان قروه هدف از این دیدار را شناخت بهتر نیازها و بهره برداری از ایده های لازم دانست و اظهار داشت: امروزه بین نیازهای مردم و شناخت آن توسط مسئولان تفاوت بسیاری وجود دارد و در واقع نیاز مردم چیز دیگری است و مسئولان به سمت دیگری می روند.

به گفته وی اینگونه نشست ها و دیدارهای مختلف تلنگری است برای اینکه نیازها بهتر شناخته شود و به درک بهتری از وضعیت موجود رسید.

قلعه شاخانی نتیجه نشست های هم اندیشی را در انرژی گرفتن، ایده پردازی و دادن راهکارهای مفید دانست و افزود: فراهم کردن اجرای ایده ها شاه کلید حل بسیاری از مسایل مرتبط به منابع اقتصادی است لذا مسئولان باید از نگاه تک بعدی به مطالبات عام کناره گیری کنند.

وی بر گسترده کردن دغدغه فرهنگ و عام کردن آن تأکید کرد و توجه به بخش مردمی مسایل جامعه را مهم خواند و گفت: فرهنگ را باید به ضرورت شناخت تا بتوان در جامعه آن را به کار برد و در واقع به قدرت اقناع برای بیان اینکه فرهنگ پایه کار است نیاز داریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد کردستان در ادامه در پاسخ به گلایه های هنرمندان قروه ای از حمایت نکردن مسئولان، بیان کرد: وقتی تئاتر، هنر، نشریات و... در گیشه فروش داشته باشند و مردم پذیرش کنند دیگر حمایت دولتی نیاز نیست و در این مقوله باید مخاطب شناسی دقیقی صورت گیرد.

قلعه شاخانی با انتقاد از فاصله گرفتن جامعه هنری و رسانه ای از مخاطب، خواستار افزایش سطح سواد هنری و رسانه ای در جامعه شد.

وی با بیان اینکه باید به فکر اقتصاد فرهنگ و هنر و آشتی با مردم بود، تصریح کرد: برای کار فرهنگی نیازمند اخلاق فرهنگی در کنار داشتن شفافیت و صداقت هستیم.

این مقام مسئول از اعتبار محقق شده برای پلاتوی نمایش در قروه و همچنین تخصیص اعتبار ویژه برای فعالیت های فرهنگی خبر داد.

قلعه شاخانی گریزی هم داشت به ضعف بخش خصوصی در ارائه کارهای مرتبط و یادآور شد: وقتی کاری به بخش خصوصی واگذار می شود به این معنی است که باید شاهد کار متفاوت و چشم گیری باشیم اما امروزه بخش خصوصی تا کنون کار شاخصی را انجام نداده است.

وی همچنین از دغدغه اصحاب رسانه به ویژه در شهرستان ها گفت و عنوان کرد: در جامعه ما رسانه برای همه حوزه ها وارد کار شده و نقش خود را ایفا می کند اما برای خودش آن گونه که باید کاری را انجام نداده و نتوانسته مشکلات حوزه خود را رفع نماید.

به گفته قلعه شاخانی رسانه می تواند احیاگر حل مسایل و مشکلات فرهنگی استان باشد و نیاز است در راستای تقویت فرهنگ در جامعه همراه مردم باشد.

وی سیاست اصلی فرهنگ و هنر را حمایت از تولید عنوان کرد و بر استفاده از پتانسیل های هر شهرستان برای معرفی بهتر در کشور با برگزاری جشنواره و برنامه های دیگر تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کردستان به پایه های سست انجمن های صنفی در استان اشاره کرد و گفت: ساختار انجمن های صنفی باید به گونه ای باشد که وابسته به دولت نبوده و از هم نپاشد لذا تقویت تشکل های صنفی برای مدیریت بهتر ضروری است.