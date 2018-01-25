تمهیدات لازم برای رسیدگی به بیماران خاص در زمان بحران اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری شهرستان رشت شامگاه گذشته در جلسه مدیریت بحران که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به گزارش هواشناسی، اظهار کرد: روزهای های ابتدایی هفته جاری بارش برف در استان گیلان و شهرستان رشت آغاز می شود.

سید محمد احمدی با تاکید برآمادگی کامل دستگاه ها، گفت: همه دستگاه ها اعم از بخش دولتی و خصوصی باید با بهره گیری از تجربیات گذشته در هنگام بارش برف با برنامه ریزی دقیق و منسجم و یک مدیریت واحد عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر بحرانی که شهر را از حالت عادی خارج کند، باید با مدیریت مناسب به وضعیت عادی بازگردانده شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان رشت در ادامه با اشاره به ظرفیت مشارکت های مردمی در مواقع بحرانی، یادآورشد: تجربه نشان داده در بحران های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حضور و مشارکت مردم باعث عملکرد بهتر می شود.

حضور میدانی مدیران در زمان بحران برای شناسایی مشکلات

وی با بیان اینکه در زمان بحران و بارش برف باز بودن راه های اصلی و اضطراری بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت:راه های و شریان های حیاتی شهر در اولویت بازگشایی در مواقع بحرانی باید باشند.

سرپرست فرمانداری رشت در ادامه با اشاره به مراقبت از بیماران دیالیزی، زنان باردار و سالمندان، تصریح کرد : باید تمهیدات لازم برای این افراد از سوی دستگاه های مرتبط اتخاذ شود.

احمدی با بیان اینکه شهرداران و بخشداران نباید در این روزها از مناطق تحت نظارت خود خارج شوند، افزود: علارغم اینکه نباید از مرکز عملیات خارج شویم، اما باید تلاش کنیم که در اکثر مناطق حضور یافته از نزدیک شاهد خدمات رسانی مناسب مدیران به مردم باشیم.

خدمات رسانی ۵ گروه مردم نهاد در زمان بحران

پیمان بازدیدی، نماینده سازمان های مردم نهاد در این جلسه با اشاره به حضور پنچ گروه مردم نهاد، اظهار کرد: این گروه ها آمادگی لازم را دارند تا در کنار شهرداری در امر خدمات رسانی به صورت شبانه روزی به مردم کمک کنند.

مقصودی نماینده شهرداری رشت نیز به وجود ۵۶ دستگاه برف روب، افزود: شهرداری رشت در صورت شدت بحران درصدد است تا چندین دستگاه دیگر را به این سامانه اضافه کند.

رئیس اداره راهداری رشت در این جلسه اظهار کرد: تمام نیروهای این اداره در آماده باش هستند و برای این کار سه اکیپ خدمات‌رسان در سه محور اصلی رشت- آستارا، رشت- امامزاده هاشم و رشت- انزلی مستقر شده‌اند.

غلامعلی نیک فهم با اشاره به آماده باش ۱۲ دستگاه گریدر، دستگاه کامیون و دستگاه لودر در سه اکیپ در حال آماده باش هستند، خاطرنشان کرد: این دستگاه سه محور مهم استان به همراه محور سراوان پوشش می دهند.

به گفته این مسئول برای انجام عملیات نمک پاشی، چند دستگاه نمک پاش نیز در حال آماده باش هستند.