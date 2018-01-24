اردوغان خواستار قطع کمک آمریکا به تروریستهاشد/هشدارترامپ به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اواخر روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود پیرامون عملیات نظامی ارتش این کشور در منطقه «عفرین» سوریه- موسوم به عملیات شاخه زیتون- با وی گفتگو کرد.

اردوغان در این گفتگوی تلفنی مدعی شد که این عملیات نظامی در چارچوب حقوق ترکیه و بر مبنای موازین حقوق بین الملل، قطعنامه های شورای امنیت و حق ترکیه برای دفاعِ مشروع طبق منشور سازمان ملل و با احترام به یکپارچگی سرزمینی سوریه صورت گرفته است!

اردوغان در این تماس تلفنی به ترامپ گفت که ارسال کمکهای تسلیحاتی آمریکا به گروههای تروریست مستقر در این منطقه باید هرچه سریعتر متوقف شود.

کاخ سفید نیز متعاقب این گفتگوی تلفنی، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «رئیس جمهور ترامپ بار دیگر بر نگرانیها از تشدید خشونت در عفرین که با خطر تضعیف اهداف مشترک دو کشور [آمریکا و ترکیه] در سوریه همراه است، تأکید کرد. وی از ترکیه خواست تا اقدامات نظامی خود را محدود کرده و از به بار آوردن تلفات غیرنظامی و افزودن بر شمار آوارگان و پناهجویان بپرهیزد».

در ادامه بیانیه کاخ سفید آمده است: «او [ترامپ] ترکیه را به رعایت جوانب احتیاط و پرهیز از هرگونه اقدام که خطر [بروز] یک درگیری میان نیروهای نظامی ترکیه و آمریکا را در پی داشته باشد، تشویق کرد. ترامپ تصریح کرد که هر دو کشور [ترکیه و آمریکا] باید تمام طرفین [درگیری] را بر هدف اصلی و مشترکِ شکست همیشگی داعش متمرکز کنند».

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «رئیس جمهور ترامپ همکاری نزدیکتر و دوجانبه برای رفع نگرانیهای امنیتی مشروع ترکیه [!] را وعده داد. دو کشور در مورد لزوم برقراری ثبات در یک سوریه متحد که حامل هیچگونه تهدیدی علیه همسایگان خود از جمله ترکیه نباشد، گفتگو کردند. رئیس جمهور ترامپ همچنین نگرانی خود از لفاظی های مخرب و دروغین مقامات آنکارا در خصوص اتباع آمریکایی و کارکنان محلی بازداشت شده در ترکیه ابراز کرد».

در پایان این بیانیه آمده است: «دو رهبر بر بهبود و ارتقای مشارکت استراتژیک میان آمریکا و ترکیه به ویژه تقویت ثبات منطقه ای و مبارزه با تروریسم در تمام اَشکال آن از جمله داعش، پ ک ک، القاعده و تروریسم مورد حمایت ایران (!) متعهد شدند».

طبق اعلام یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری ترکیه، این تماس تلفنی به درخواست طرف آمریکایی میان سران دو کشور برقرار شد.

گفتنی است که عملیات نظامی و مداخله جویانه ارتش ترکیه از روز شنبه و با ادعای مبارزه با نیروهای وابسته به پ ک ک مستقر در سوریه- «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD)- و شاخه نظامی آن- «یگانهای مدافع خلق» (YPG)- که هر دو از حمایت آمریکا برخوردارند و همچنین بقایای عناصر داعش در منطقه عفرین در شمال سوریه آغاز شد.

طبق اظهارات رئیس ستاد ارتش ترکیه، هدف از اجرای این عملیات برقراری امنیت و ثبات در امتداد مرزهای ترکیه و این منطقه و همچنین حراست از مردم سوریه در برابر ظلم و خشونت تروریستها است!

شایان ذکر است که ارتش ترکیه روز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در عملیات نظامی و غیرقانونی این کشور در منطقه «عفرین» در شمال سوریه دست کم ۲۶۰ تروریست داعش و نیروهای وابسته به یگانهای مدافع خلق (YPG) کشته شده اند.