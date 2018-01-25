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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۵:۴۰

وزیر دفاع کویت عازم قطر شد

وزیر دفاع کویت عازم قطر شد

وزیر دفاع کویت روز چهارشنبه در بحبوحه بحث و جدل درباره احضار سفیر عربستان در کویت عازم قطر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع کویت در بیانیه ای اعلام کرد که «ناصر صباح الاحمد الصباح» وزیر دفاع این کشور برای یک سفر رسمی عازم قطر شد. بنا بر اعلام وزارت دفاع کویت این سفر در پاسخ به دعوت امیر قطر برای حضور در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده نظامی احمد بن محمد صورت گرفت.

سرلشکر ستاد «محمد الخضر» رئیس ستاد مشترک ارتش کویت و تعدادی دیگر از مقامات بلندپایه نظامی کویت وزیر دفاع این کشور را در سفر به قطر همراهی کردند.

پایگاه خبری « کویت نیوز » پیشتر اعلام کرد وزارت امور خارجه این کشور روز سه شنبه «عبدالعزیز الفایز» سفیر عربستان در کویت را احضار کرد و سلسله مراتب اعتراض خود را درباره توهین «ترکی آل الشیخ» مشاور ولیعهد سعودی به «خالد الروضان» وزیر تجارت و صنایع کویت که وزیر مشاور در امور جوانان این کشور نیز است به وی ابلاغ کرد.

ترکی آل الشیخ مشاور محمد بن سلمان پیشتر از الروضان پس از سفر اخیر وی به قطر و دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور به شدت انتقاد کرده بود.

کد مطلب 4209533

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