تحقق برنامه های وزارت نیرو درگرو هماهنگی مدیران زیرمجموعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده چهارشنبه شب در نشست وزیر نیرو با شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان مرکزی در اراک، با اشاره به برنامه های سفر یک روزه وزیر نیرو به استان اظهار داشت: در جریان سفر وزیر نیرو به استان مرکزی توانستیم پس از گذشت سال ها در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اولین پروژه آبرسانی بی.او.تی را در زادگاه امام خمینی(ره) به افتتاح و بهره برداری برسانیم و این منطقه از سیستم آب شرب پایدار بهره مند شد.

وی افزود: وزیر نیرو در ۱۰ سال اخیر با حضور در دفتر نمایندگی سازمان ملل توانسته از فناوری های نوین و به روز صنعت آب، برق و انرژی اطلاعاتی کسب و مواردی بیاموزد که خوشبختانه این آموخته ها منشاء اثرات مثبت در شرایط بحرانی هستند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: متاسفانه ذخایر آبی موجود به صورت بی رویه در حال مصرف شدن هستند و این واقعه موجب بروز بحران در دشت های کشور شده، اگرچه بی بارانی و کاهش میزان نزولات نیز در این عرصه دخیل است، اما استفاده ناصحیح انسانی از منابع آبی نقش بیشتری دارد.

آقازاده تصریح کرد: همه ما موظف هستیم که وزارت نیرو را در اجرای سیاست های این وزارتخانه یاری دهیم و در این راستا اگر میان مدیران و نیروهای زیرمجموعه همکاری وجود نداشته باشد، برنامه ریزی ها محقق نمی شود، پیاده سازی این سیاست ها به معنای خروج از بحران است.

وی ادامه داد: از وزارت نیرو درخواست داریم که مدیریت سد ۱۵ خرداد شهرستان دلیجان را بدون اعمال هیچگونه تغییر در خروج حق آبه های این سد به استان مرکزی بازگرداند، زیرا از سال ۷۴ که این طرح به افتتاح رسیده مدیریت آن بیرون از استان صورت گرفته است.

استاندار مرکزی عنوان کرد: همچنین بایستی روند انتقال آب به شهر جدید امیرکبیر اراک تسریع شود که این اقدام نیازمند تامین اعتبار است.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: همچنین دشت های ساوه و حتی برخی از باغات این شهرستان که به کمربند سبز استان تهران مبدل شده اند می توانند با استفاده از پساب پرند نجات یابند و بایستی در این راستا اقدام لازم صورت پذیرد.

آقازاده خاطرنشان کرد: شهرستان تفرش یکی از مناطق در معرض معضل کمبود آب تلقی می شود که امیدواریم با افتتاح پروژه انتقال آب هفتیان بتوانیم با این معضل مقابله کنیم، همچنین باتوجه به وجود ظرفیت های لازم، خواستار توسعه نیروگاه شازند نیز هستیم.