به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی چهارشنبه شب در نشست وزیر نیرو با شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: استان مرکزی به سبب موقعیت جغرافیایی از آب‌ران و رودخانه های دائمی برخوردار نیست و با کمبود منابع آبی و بارش و در نتیجه بروز معضل در عرصه تامین آب شرب مواجه شده است.

وی افزود: استقرار صنایع بزرگ در این استان و استفاده آنها از منابع آب شیرین از دیگر معضلات موجود در عرصه کم آبی است که باید در این راستا تمهیداتی اندیشیده شود و پساب جایگزین استفاده از آب شیرین در صنایع قرار گیرد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در استان مرکزی اقدامات ناشدنی را برای وزارت نیرو شدنی کرده اند که عقد قرارداد با یکی از بانک ها برای تامین منابع تهیه لوله انتقال آب شهرک های صنعتی سراسر کشور یکی از این اقدامات است.

حسینی تصریح کرد: طرح انتقال آب هفتیان در شهرستان تفرش از سال ۸۸ آغاز شده که به سبب کمبود اعتبارات در این مدت پیشرفت خوبی نداشته، سال گذشته در سفر هیات دولت به استان مرکزی اعتبار قابل قبولی به این طرح اختصاص یافت و حدود یازده میلیارد تومان اعتبار دریافت گردید که به سبب بالا بودن مبلغ بخشی از آن را بازگردانده شد، اما هنوز طرح مذکور شرایط بهره برداری را ندارد.

وی ادامه داد: پیمانکار طرح مذکور با تخصیص اعتبارات تنها مطالبات گذشته خود را دریافت می کند و تمام این زحمات برای دریافت اعتبارات نادیده گرفته می شود، همچنین با توجه به اعتبارات قابل توجهی که از محل صندوق توسعه ملی به دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان تعلق گرفت درخواست داریم این تخصیص ها برای استان ها یکسان باشند تا بتوانیم تا پایان سال مشکلات عدیده حوزه آبرسانی روستایی را در استان مرکزی برطرف سازیم.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با تامین اعتبارات از محل منابع استانی نمی توانیم مشکلات حوزه آبرسانی را برطرف کنیم و از محل اعتبارات ملی نیازمند کمک هستیم و باتوجه به اینکه از ابتدا نتوانسته ایم مجتمع های آبرسانی راه اندازی کنیم اکنون با مشکلات بسیاری در تامین آب روستاها مواجه هستیم.

حسینی بیان کرد: درخواست امضای هرچه سریع تر نامه ترک تشریفات را از وزیر نیرو داریم، تا آن را در پروژه آبرسانی هفتیان به تفرش و همچنین طرح آبرسانی به ساوه به کار بگیریم، تلاش ما برای تامین آب مورد نیاز مردم است، اما تمامی این تلاش ها را پیمانکاران هدر می دهند و دیده نمی شود.

وی ابراز داشت: در خصوص کنتورهای هوشمند پیشنهاد می دهیم شرکت آب منطقه ای این کنتورها را نصب کند، زیرا در صورت عدم نصب این کنتورها نمی توانیم کنترل لازم را بر مصرف داشته باشیم، برقی شدن چاه های آب استان مرکزی در اولویت دستگاه مربوطه قرار ندارد و امیدواریم در این زمینه سعی لازم صورت پذیرد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شهرک های صنعتی خود متولی فروش آب به صنعت شده اند و این مسئله به یک معضل مبدل شده که درصورت لزوم نسبت به پیگیری قانونی در این زمینه اقدام می کنیم.