دفع یورش داعش به منطقه ای در جنوب غرب کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که نیروهای پلیس و حشد شعبی موفق به دفع یورش داعش در جنوب غرب کرکوک شده اند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای پلیس و حشد شعبی عراق یورش تکفیری ها را به یکی از روستاهای الحویجه در جنوب غرب کرکوک را دفع کردند و همه داعشی هایی که دست به یورش زده بودند را به هلاکت رساندند.

این منبع بیان کرد: داعشی ها به روستای غریب از توابع الحویجه در جنوب ناحیه الزاویه در جنوب غرب کرکوک یورش بردند که نیروهای عراقی ضمن دفع یورش همه مهاجمان را به هلاکت رساندند. در جریان این درگیری دو نفر از نیروهای عراقی نیز کشته شدند.