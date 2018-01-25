  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۴۹

دفع یورش داعش به منطقه ای در جنوب غرب کرکوک

دفع یورش داعش به منطقه ای در جنوب غرب کرکوک

یک منبع عراقی از دفع یورش تکفیری ها به روستایی از توابع الحویجه در جنوب غرب کرکوک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که نیروهای پلیس و حشد شعبی موفق به دفع یورش داعش در جنوب غرب کرکوک شده اند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای پلیس و حشد شعبی عراق یورش تکفیری ها را به یکی از روستاهای الحویجه در جنوب غرب کرکوک را دفع کردند و همه داعشی هایی که دست به یورش زده بودند را به هلاکت رساندند.

این منبع بیان کرد: داعشی ها به روستای غریب از توابع الحویجه در جنوب ناحیه الزاویه در جنوب غرب کرکوک یورش بردند که نیروهای عراقی ضمن دفع یورش همه مهاجمان را به هلاکت رساندند. در جریان این درگیری دو نفر از نیروهای عراقی نیز کشته شدند.

کد مطلب 4209538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها