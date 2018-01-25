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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۰۰

انهدام باند توزیع مواد مخدر در کن/کشف ۷۰۰گرم مواد مخدر از خودرو

انهدام باند توزیع مواد مخدر در کن/کشف ۷۰۰گرم مواد مخدر از خودرو

رئیس کلانتری ۱۴۲ کن، ضمن اعلام خبر انهدام یک باند توزیع کننده مواد مخدر در محدوده کن و شهران، گفت: در بازرسی از مخفیگاه و خودروی متهمان بیش از ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "علیرضا یوسفوند"، به تشریح جزییات این خبر پرداخت و گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران این کلانتری مشخص شد که فردی میانسال به نام "ج" در خیابان کوهسار اقدام به توزیع مواد مخدر می کند که با توجه به حساسیت موضوع دستگیری این متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان داشت: اقدامات پلیسی ادامه یافت تا اینکه در نهایت متهم، در همان محدوده شناسایی و طی یک عملیات ضربتی بازداشت و در بازرسی از وسایل وی ۱۵ بسته مواد مخدر به صورت بسته بندی برای خرده فروشی کشف شد که در بررسی های انجام شده مشخص شد ۹۳ گرم تریاک و ۱۲ گرم شیره تریاک می باشد.

وی افزود: متعاقبا در همان تاریخ، در تحقیقات تکمیلی ماموران دو توزیع کننده دیگر مواد مخدر که در محدوده میدان شهران فعالیت مجرمانه داشتند، شناسایی شدند که با هماهنگی های انجام شده نیز هر دو دستگیر و در بازرسی از خودروی آنها نیز ۲۵۷ گرم تریاک و ۱۰۵ گرم شیره تریاک، کشف شد.

رئیس کلانتری ۱۴۲ کن، عنوان داشت: در سومین عملیات صورت گرفته در محدوده استحفاظی این کلانتری نیز یک توزیع کننده مواد مخدر که در محدوده فلکه اول کن فعالیت مجرمانه می کرد، نیز شناسایی و دستگیر شد که طی بازرسی از مخفیگاه وی ۲۱۹ گرم تریاک و ۷۸ گرم شیره تریاک کشف شد.

گفتنی است، در نهایت همه متهمان به کلانتری منتقل و تحت بازجویی های انجام شده به جرایم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده به پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شدند.

کد مطلب 4209539

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