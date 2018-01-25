۵ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۲۰

سوداگران مرگ با ۹۸ کیلوگرم تریاک دستگیر شدند

رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی آباد، با اشاره به دستگیری دو قاچاقچی مواد مخدر، گفت: این متهمان سعی داشتند ۹۸ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در لوله پلیکا را به تهران وارد کنند که دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "اکبر مرادی"، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران این یگان مشخص شد که دو قاچاقچی حرفه ای با همدستی یکدیگر مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را در قالب لوله پلیکا و صیفی جات به میدان میوه و تره بار تهران منتقل و سعی دارند به مخفیگاهشان منتقل کنند.

وی افزود: بلافاصله با هماهنگی های انجام شده از سوی مقام قضایی خودروی این متهمان که کامیونی نارنجی رنگ بود، شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفت تا این که متهمان وارد میدان میوه و تره بار شده و اقدام به باراندازی کردند.

رئیس کلانتری ۱۵۲ عنوان داشت: در همین زمان ماموران ضمن محاصره محل بارانداز، هر دو متهم را دستگیر و کامیون مذکور را مورد بررسی قرار دادند که طی آن مشخص شد علاوه بر حمل بار قاچاق، بارنامه جعلی است و در میان صیفی جات مذکور نیز ۹۸ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در لوله پلیکا وجود دارد.

سرهنگ مرادی، تصریح کرد: مواد مخدر مذکور در ۱۳ لوله پلیکای جاسازی و در میان بار صیفی جات قرار داده شده بود، اما ماموران انتظامی این کلانتری با درایت و تیزهوشی موفق به کشف مواد مخدر مذکور شده و در نهایت تمامی ۹۸ کیلوگرم تریاک مذکور کشف و به همراه متهمان به پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شدند.

گفتنی است، تحقیقات پیرامون شناسایی سایر اعضای این باند قاچاق و توزیع مواد مخدر، همچنان ادامه دارد.

