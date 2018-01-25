سوداگران مرگ با ۹۸ کیلوگرم تریاک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "اکبر مرادی"، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران این یگان مشخص شد که دو قاچاقچی حرفه ای با همدستی یکدیگر مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را در قالب لوله پلیکا و صیفی جات به میدان میوه و تره بار تهران منتقل و سعی دارند به مخفیگاهشان منتقل کنند.

وی افزود: بلافاصله با هماهنگی های انجام شده از سوی مقام قضایی خودروی این متهمان که کامیونی نارنجی رنگ بود، شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفت تا این که متهمان وارد میدان میوه و تره بار شده و اقدام به باراندازی کردند.

رئیس کلانتری ۱۵۲ عنوان داشت: در همین زمان ماموران ضمن محاصره محل بارانداز، هر دو متهم را دستگیر و کامیون مذکور را مورد بررسی قرار دادند که طی آن مشخص شد علاوه بر حمل بار قاچاق، بارنامه جعلی است و در میان صیفی جات مذکور نیز ۹۸ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در لوله پلیکا وجود دارد.

سرهنگ مرادی، تصریح کرد: مواد مخدر مذکور در ۱۳ لوله پلیکای جاسازی و در میان بار صیفی جات قرار داده شده بود، اما ماموران انتظامی این کلانتری با درایت و تیزهوشی موفق به کشف مواد مخدر مذکور شده و در نهایت تمامی ۹۸ کیلوگرم تریاک مذکور کشف و به همراه متهمان به پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شدند.

گفتنی است، تحقیقات پیرامون شناسایی سایر اعضای این باند قاچاق و توزیع مواد مخدر، همچنان ادامه دارد.