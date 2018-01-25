فوران آتشفشان «مایون» در فیلیپین هزاران نفر را فراری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع فیلیپینی از فرار هزاران نفر از ساکنان مناطق نزدیک به آتشفشان مایون از منازلشان به دنبال فوران این آتشفشان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ بر اثر فوران آتشفشان «مایون» و خروج گدازه و خاکستر از دهانه این آتشفشان، مقامات فیلیپین سطح هشدار درباره این کوه آتشفشانی را افزایش داده و ده ها هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک منازل خود شدند.

فعالیت آتشفشانی کوه «مایون» در ۱۰ روز گذشته در شمال شرق فیلیپین مقام های این کشور را ناگزیر از تخلیه۴۰ هزار نفر از ساکنان و بومیان این منطقه کرد.

شایان ذکر است که طی روزهای قبل مسئولان فیلیپینی هشدارهای امنیتی در این منطقه را افزایش دادند. تمامی اداره ها ،نهادهای دولتی و مدارس دراین منطقه از استان مرکزآلبای فیلیپین تعطیل شده و نیروهای امدادی در تلاش هستند تا افراد بیشتری را از منطقه تخلیه کنند. همچنین شعاع ۸ کیلومتری این کوه ۲ هزار و ۴۶۲ متری منطقه کاملا خطرناک محسوب شده است. مقام های فیلیپینی پیشتر خطوط پروازی بر فراز این منطقه را ممنوع کرده اند.

شدیدترین فعالیت آتشفشان «مایون» در فوریه سال ۱۸۴۱ میلادی رخ داد که براثر گدازه‌های این آتشفشان یک شهر به طور کامل مدفون و حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر کشته شدند.

آخرین بار این آتشفشان در سال ۲۰۱۴ فوران کرده بود که ترک اجباری هزاران نفر از منطقه را درپی داشت. بر اساس هشدارهای این سازمان، فوران های خطرناک می تواند روزها تا هفته‌ها طول بکشد و خروج هزاران تن خاکسترمی تواند نشانه انفجار در دهانه جامد آتشفشانی و سرریزی گدازه‌های داغ درون آن باشد.