مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی حرف درمانی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی چهارشنبه شب، در مراسم شب هفتم حجت الاسلام محمدعلی صادقی گلوردی از علمای برجسته شرق مازندران و از قضات این منطقه در حسینیه قتلگاه با بیان اینکه وضعیت مردم از نظر اشتغال و اقتصاد بسیار بد است؛ افزود: مردم معیشت خوبی ندارند و ما مسئول هستیم و باید برای رفع معضلات تلاش شود.

وی گفت: مسئولان باید به عنوان اهل درد در جامعه، باید برای رفع مشکلات گام برداشته و تنها به حرف درمانی و گفتار درمانی بسنده نشود و باید مجلس و رییس جمهور امید را در جامعه تزریق کرده و افزایش دهند.

آیت الله طبرسی با تسلیت به مناسب درگذشت حجت الاسلام صادقی گلوردی از ایشان با عنوان یکی از علمای محترم و معتبر، خوشنام و خوش سابقه و خدمتگزار در کسوت قاضی و امام جماعت نام برد که عمر خود را برای اسلام و مسلمین صرف کرد.

وی گفت: علما و عالم دارای منزلت والایی هیتند و به همین دلیل بی وطن است و وطن ندارد چرا که هرکجا برود دارای تعظیم و بزرگداشت است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با اعلام اینکه این عالم حدود نیم قرن قال صادق و قال باقر (ع) گفت و بر ما حق داشت؛ خاطر نشان کرد: تعظیم و بزرگداشت مقام علم و عالم مهمترین وظیفه ماست و بلی دین خود را ادا کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با بیان اینکه مردم مازندران و این استان به دیار علویان معروف است، بیان داشت: مردم ما دین خود را با شیعه و قبول امامت امام علی (ع) آغاز کردند.

طبرسی گفت: علما و شهدا خدمات بزرگی را به ما ارزانی داشتند و شهدا با درس آموزی در مکتب علما، اسلام و تشیع را به دنیا معرفی کردند و موجب عزت و عظمت ما در جهان شدند.

وی افزود: انقلاب ما انقلاب عظیم و انقلاب فرهنگ بود که با گفتار شروع شد و انقلاب کشتار نبود و باید قدردان علمایی باشیم که ما را با خدا و اسلام و مسجد آشنا کردند و سنگردار و سنگردان بودند.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان ولایت فقیه را نشانه رفته اند؛ افزود: باید بدانیم دشمن با ولایت فقیه مشکل دارد و همه نا بابد با تبعیت از ولی فقیه و رهبر زمان خود آیت الله خامنه ای به عنوان ناخدای باخدای جهان بر دشمنان و توطئه های آنان نائل آییم.

طبرسی گفت: در مسیر ولایت و ولی فقیه بودن مهمترین وظیفه ماست و باید در استمرار این راه عظیم تلاش کنیم.