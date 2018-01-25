تخفیف ۳۳ درصدی در انتظار پرداخت کنندگان نقدی عوارض ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان زاده گفت: با ابلاغ شهردارتهران و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ، اگر مودیان عوارض ساختمانی نسبت به پرداخت بدهی خود تا پایان اسفندماه ۹۶ اقدام کنند ، از دریافت این تسهیلات تشویقی بهره مند می شوند .

وی مودیان عوارض ساختمانی را شامل پروانه ساخت و پایان کار اعلام کرد و افزود : مهلت بهره مندی از این تخفیف ۳۳درصدی محدود و و غیرقابل تمدید است و شامل شهروندانی می شود که بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا به خزانه شهرداری پرداخت کنند .

وی اظهار داشت: این تسهیلات تشویقی یک تصمیم حمایتی و تشویقی برای رونق ساخت و سازهای شهر و وصول درآمدهای شهرداری در سال ۹۶ است.

گفتنی است، بنر های اطلاع رسانی در میدان کلاهدوز ابتدای خیابان سی متری ، میدان اطلاعات، فلکه دوم نیروی هوای، خیابان های صفا، دماوند، خاقانی و امامت و.. نصب شده است.