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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۴

تخفیف ۳۳ درصدی در انتظار پرداخت کنندگان نقدی عوارض ساختمانی

تخفیف ۳۳ درصدی در انتظار پرداخت کنندگان نقدی عوارض ساختمانی

شهردار منطقه ۱۳ از اعطای ۳۳درصد تسهیلات تشویقی به پرداخت کنندگان نقدی عوارض ساختمانی خبرداد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان زاده گفت: با ابلاغ شهردارتهران و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ، اگر مودیان عوارض ساختمانی نسبت  به پرداخت بدهی خود  تا پایان اسفندماه ۹۶ اقدام کنند  ، از دریافت این تسهیلات تشویقی بهره مند می شوند .

وی  مودیان عوارض ساختمانی را شامل پروانه ساخت و پایان کار اعلام کرد و افزود : مهلت بهره مندی از این تخفیف ۳۳درصدی محدود و و غیرقابل تمدید است و شامل شهروندانی می شود که بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا به خزانه شهرداری پرداخت کنند .

وی  اظهار داشت: این تسهیلات تشویقی یک تصمیم حمایتی و تشویقی برای رونق ساخت و سازهای شهر و وصول درآمدهای شهرداری در سال ۹۶ است.

گفتنی است، بنر های اطلاع رسانی در میدان کلاهدوز ابتدای خیابان سی متری ، میدان اطلاعات، فلکه دوم نیروی هوای، خیابان های صفا، دماوند، خاقانی و امامت و.. نصب شده است.

کد مطلب 4209570

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