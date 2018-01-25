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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۰

ترامپ واشنگتن را به مقصد «داووس» ترک کرد

ترامپ واشنگتن را به مقصد «داووس» ترک کرد

رئیس جمهور آمریکا به همراه هیاتی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس عازم سوئیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس داووس، واشنگتن را به مقصد سوئیس ترک کرد.

بر اساس این گزارش؛ وی با یک هواپیمای اختصاصی از پایگاه هوایی اندروز در ایالت مریلند( نزدیک به واشنگتن) به سوی سوئیس حرکت کرده است.

رئیس جمهور آمریکا را در این سفر هیاتی شامل وزیران اقتصاد، خزانه داری، تجارت، حمل و نقل، انرژی و امنیت داخلی و نیز مشاور امنیت ملی آمریکا و جرد کوشنر داماد وی را همراهی می کنند.

ترامپ دو روز در داووس می ماند و شنبه به واشنگتن باز می گردد.

کد مطلب 4209576

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