۸۵ هزار دانشجو به اردوی راهیان نور اعزام شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری با اشاره به اعزام ۸۵ هزار دانشجو در سال ۱۳۹۵ به اردوهای دانشجویی راهیان نور گفت: در زمان سپری شده از سال ۱۳۹۶، بیش از ۵ هزار نفر به این اردوها اعزام شده اند ولی قطعاً در ایام پایانی اسفند ماه سال جاری و فروردین ماه سال آتی، شاهد حضور گسترده و فراگیر دانشجویان در این اردوها خواهیم بود.

معاون فرهنگی وزیر علوم ، حضور دانشجویان در اردوهای دانشجویی راهیان نور را در انتقال روحیه ایثار و شهادت به دانشجویان بسیار تاثیرگذار دانست و بر مشارکت جدی ارکان وزارت علوم و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در این برنامه تاکید کرد.