روایتی از دلدادگی ۴۰ شهید مدافع حرم

خبرگزاری مهر - مریم نظری - گروه استان ها: شهدای مدافع حرم؛ ستارگان و آسمانیان دفاع از حریم اهلبیت (ع) هستند که با گذشتن از جان شیرین خود اکنون و برای همیشه الگوی جاودان جوانان و آزادگان جهان شدهاند؛ آزادمردانی که پرواز تا عرش را تجربه کردند تا با حضور در ملکوت واسطه فیض الهی باشند.
شهدا از شایستهترین الگوهای جاودان اجتماعی هستند که با انتخاب شهادت بهعنوان راه سعادت و جاودانگی با ایثار جان خود، زیباترین جلوه ایثار را به نمایش گذاشتند و صبر، استقامت، بردباری و ایستادگی را برای ما به ارمغان آوردند.
و اینکه در پی همین دلدادگیها مازندران میزبان چهلمین مدافع حرم است.و دیروز هم وداع با چهلمین شهید مازندرانی جبهه مقاومت بود، شهید "محمد معافی" مردی از جنس بردباری، استقامت و پایداری و آنچنانکه فرماندهان و بزرگان از او یاد میکنند؛ شجاعت، دلاوری، بردباری، مجاهدت، تلاش خستگیناپذیر و با برنامه بودن از ویژگیهای مهم این شهید بزرگوار بود.
آری شمار شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت استان مازندران، به چهل نفر رسید و اینک شهرستان نکا دوباره میزبان شهیدی از جنس آسمانیان است؛ شهید "محمد معافی" چهلمین شهید مدافع حرم مازندران که در درگیری با تکفیریها در بوکمال به شهادت رسید؛ این روزها میهمان دلوجان ما شده است.
دیروز بر روی دستان مردمان شهر، شهیدی بدرقه شد که در ولایت مداری و اخلاق اسوه بود و همه شهر به احترامش ایستادند و مویه کردند.
حضور شهدا زنگ بیدارباش دوباره ماست
محمد سیدی یکی از افراد حاضر در این مراسم در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در محتوای غنی مکتب اسلام دارد و هرکجا ظلم و جوری باشد قطعاً" این فرهنگ هم وجود دارد و جوانانی از جنس محمد معافی برای دفاع از مظلوم همواره آماده هستند تا در برابر ظلم و استکبار بایستند.
وی با تأکید بر نهادینه کردن ضرورت مبارزه با ظلم را در میان نسل جوان افزود: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب ما وارد میدان شده است و استمرار راه شهدا وزنده نگهداشتن فرهنگ شهید و شهادت وظیفه همگانی است.
سیدی گفت: حضور این شهید ارزشمند در این زمان خود تلنگر و زنگ هشداری برای بیدارباش ما است تا بدانیم نباید زرقوبرقهای دنیا و سرسپردگی به تعلقات دنیوی ما را گرفتار خودکرده و از این شهدا که جانشان را برای حفظ این انقلاب و اسلام دادهاند غافل شویم.
شهدای مدافع حرم، تحسین جهانیان را برانگیختند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا هم با حضور در مراسم این شهید ارزشمند بر ادامه راه راستین شهدا تأکید کرد و گفت: حفظ و پاسداری از خاک وطن زمان و مکان، پیر و جوان نمیشناسد و هرکجا که ببینیم انقلاب و اسلام درخطر است باید جانانه و مردانه وارد میدان شویم.
حجتالاسلام محمدعلی الیاسی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: هشت سال دفاع مقدس یکی از درخشانترین عرصههای دفاع محسوب میشود که این شهدای ما با درسآموزی از همان شهدای دفاع مقدس که در مکتب امام حسین (ع) درس آموختهاند اینچنین به میدان کارزار با دشمن وارد شوند.
وی گفت: بعد از پایان جنگ هشتساله و زمانی که مسلمانان در مرزهای مختلف در معرض خطر قرار گرفتند؛ جوانان این مرزوبوم و مجاهدانی از تبار شهیدان دیروز برای دفاع از اسلام و حریم اهلبیت (ع) در قامت مدافعان حرم در جنگ با تکفیریها وداعشی ها به پا خواستند و با پوشیدن جامه برازنده شهادت، تحسین جهانیان را برانگیختند و برای همیشه ماندگار شدند که باید در ادامه راهشان استوارتر از همیشه گام برداریم.
آری هیچ قلم و زبانی را یارای نوشتن و گفتن در برابر این عظمت شهدای مدافع حرم در ادامه راه شهدای انقلاب و شهدای عاشورا نیست؛ همانی که از امام حسین (ع) درس عشق را مشق کردند تا ارادتمندی خود را به مولای خود نشان داده و امروز با دفاع از حرم بیبی زینب (س) نام مدافعان حرم را برای خود برگزینند.
سلام و درودتان باد که جانانه در مقابله با کفر ایستادید و اکنون این خیل مشتاقان در تشییع پیکر پاک شهید محمد معافی از شهدای مدافع حرم در سوریه، بیانگر دلدادگی ملت ما به شهید و شهادت است و بیشک این راه عزیز و سترگ همچنان ادامه خواهد داشت و علم برافراشته این شهدا هیچگاه بر زمین نخواهد ماند تا این انقلاب به دست مولا و مقتدایمان امام عصر (عج) برسد.
دلدادگی مردم ما برای شهید و شهادت را هیچگاه پایانی نیست و دیروز در تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد معافی، مردم از مرد و زن، پیر و جوان آمدند تا اعلام کنند که همچنان که عکس شهید را بر روی سینههایشان نصبکردهاند یاد و نامشان تا عمق وجودشان رخنه کرده است و هیچ توطئه و ترفندی این مردم را از ادامه راه راستین و بلند شهدا بازنخواهد داشت.
مردم ولایتمدار و شهیدپرور شرق مازندران از سپاه نکا تا روستای" برگه" شهید محمد معافی را تشییع و بدرقه کردند تا وفاداری خود را به شهید، انقلاب و ارزشها اعلام کنند.
تبیین حماسهها و ازخودگذشتگیهای شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان وطن و همه و همه آنانی که برای دفاع از این نظام، انقلاب وطن، جان دادهاند وظیفه همگانی و از وظایف تکتک ما است؛ آنان که با شجاعت و غیرت گام درراهی نهادند تا ارمغان آن برای کشورمان امنیت و آسایش باشد.
