مصدومیت شدید تکنسین اورژانس ۱۱۵ بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، امیر حسن اسدی گفت: برخورد جسمی محترقه به صورت یکی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ جاده ایی دو راهی آب گرم گنو ؛ باعث آسیب شدید این تکنسین از ناحیه چشم راست و چشم چپ همراه با شکستگی استخوان اربیت (حدقه چشم ) و آسیب به شبکیه چشم ، شد.

دکتر اسدی در ادامه افزودند: این جسم محترقه از ماشینی عبوری با نیتی نامعلوم ، به طرف این تکنسین که در حال پیاده روی کنار پایگاه بوده پرتاپ شده است.

تکنسین آسیب دیده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد و با توجه به شدت جراحت و آسیب وارده به هر دو چشم و با صلاحدید پزشک کشیک بیمارستان شهید محمدی تکنسین آسیب دیده جهت انجام جراحی اورژانسی با هواپیما به تهران منتقل شد.