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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۶

رئیس مرکز فوریت های پزشکی هرمزگان خبر داد:

مصدومیت شدید تکنسین اورژانس ۱۱۵ بندرعباس

مصدومیت شدید تکنسین اورژانس ۱۱۵ بندرعباس

بندرعباس- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی هرمزگان از مصدومیت شدید یکی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ جاده ایی دو راهی آب گرم گنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، امیر حسن اسدی گفت: برخورد جسمی محترقه به صورت یکی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ جاده ایی دو راهی آب گرم گنو ؛ باعث آسیب شدید این تکنسین از ناحیه چشم راست و چشم چپ همراه با شکستگی استخوان اربیت (حدقه چشم ) و آسیب به شبکیه چشم ، شد.

دکتر اسدی در ادامه افزودند: این جسم محترقه از ماشینی عبوری با نیتی نامعلوم ، به طرف این تکنسین که در حال پیاده روی کنار پایگاه بوده پرتاپ شده است.

تکنسین آسیب دیده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد و با توجه به شدت جراحت و آسیب وارده به هر دو چشم و با صلاحدید پزشک کشیک بیمارستان شهید محمدی تکنسین آسیب دیده جهت انجام جراحی اورژانسی با هواپیما به تهران منتقل شد.

کد مطلب 4209583

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