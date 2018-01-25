ویژه برنامه های سازمان ورزش شهرداری در دهه مبارک فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، "قاسم علی عسگری"، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل این سازمان در آستانه فرارسیدن دهه مبارک فجر، گفت: بالغ بر ۲۰ برنامه تفریحی ـ ورزشی در ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

براساس این گزارش، مسابقات کم توانان ذهنی ورقابت های دو و میدانی سندروم داون ویژه معلولان برگزار می شود. مسابقات جهت یابی با رویکرد خانواده محور، شنا و فوتبال گل کوچک برنامه هایی است که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر از سوی معاونت ورزش آقایان برگزار خواهد شد.

در روزهای پرشکوه دهه فجر معاونت ورزش بانوان برنامه‌هایی را برای بانوان ورزش دوست پایتخت در نظر گرفته است.

رقابت‌های فلوربال با عنوان المپیاد خورشید مادران و ختران شهر تهران اجرا خواهد شد. مرحله نهایی مسابقات محله قهرمان در ۱۴ رشته برگزار می شود. رقابت های سپک تاکرا، کار با دستگاه، بومی و محلی و آیین بزرگداشت و تجلیل از مقام آوران پارالمپیاد پایتخت از سوی معاوت بانوان اجرا خواهد شد.

در بخش تفریحات ورزشی نیز برنامه‌های مفرح ورزشی همچون جشنواره بادبادک‌ها، خیابان ورزش، گردشگری ورزشی، همایش دوچرخه‌سواری و پیاده روی خانوادگی با همکاری مناطق ۲۲گانه تهران برگزار می شود.

از دیگر برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر، برگزاری کارگاه آموزشی راگبی، سمینار ورزشی فیتنس، داوری فوتبال روی میز و تجلیل از پیشکسوتان ورزش صبحگاهی است.