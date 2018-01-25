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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۰

آخرین وضعیت راه‌های کشور؛

بارش برف در آذربایجان و گیلان/ترافیک در آزادراه کرج

بارش برف در آذربایجان و گیلان/ترافیک در آزادراه کرج

پلیس راه راهور ناجا از ترافیک در آزادراه کرج خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس اعلام پلیس راه راهور ناجا، در حال حاضر شاهد بارش باران در استان آذربایجان شرقی(محور اهر-تبریز) و استان گیلان (محور پونل-خلخال) هستیم.

وی افزود: همچنین بارش باران را در استان گیلان(اکثر محورها) و استان مازندران (محور کناره) داریم.

سرهنگ رحمانی اضافه کرد: ضمن اینکه شاهد مه گرفتگی و کاهش دید در استان خوزستان(اکثر محورها) هستیم.

همچنین در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین (محدوده  مهرویلا تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج (محدوده پل فردیس تا پل کلاک) ترافیک نیمه سنگین است و دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

کد مطلب 4209598

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