محوطه باستانی و ۷ هزار ساله «سیلک» تعیین حریم شد

محسن جاوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در نشست کمیته تخصصی«حریم آثار ملی غیر منقول سازمان میراث فرهنگی کشور» حریم محوطه باستانی و هفت هزار ساله «سیلک» اعلام شد.

وی با بیان اینکه از تپه‌های سیلک آثاری از هفت هزار سال گذشته به دست آمده است، افزود: تاکنون چهار دوره تمدنی مختلف همراه با دستاوردهای ارزشمند ساکنان آن از این منطقه کشف شده است به نوعی که سابقه تولد اولین صنعت جهان یعنی سفالگری در سیلک به بیش از شش هزار سال قبل باز می گردد.

سیلک تمدن اصیل مردم ایران به ویژه فلات مرکزی را به تصویر می کشد

رئیس میراث فرهنگی کاشان تاکید کرد: محوطه باستانی سیلک یکی از منحصر به فرد ترین محوطه های باستانی ایران است که تمدن اصیل مردم ایران به ویژه مردم فلات مرکزی را در بیش از چهار هزار سال قبل از ورود اقوام آریائی به این سرزمین به تصویر می کشد.

وی ادامه داد: در طول بیش از ۸۰ سال از کشف این محوطه تاریخی تحولات مختلفی در پیرامون آن اعم از ساخت و ساز و ایجاد باغ و زمینهای کشاورزی ایجاد شده بود و نیازمند تحریم حریم بوده است.

جاوری تاکید کرد: با تعیین حریم برای این محوطه باستانی ضوابط حفاظتی آن به شکل قانونی تعیین و اجرایی می شود که در حفاظت از این محوطه باستانی و پیشگیری از تجاوز به حریم سیلک تاثیر بسزایی دارد.

گفتنی است در نشست «حریم آثار ملی غیر منقول سازمان میراث فرهنگی کشور» پرونده های تعیین حریم دو محوطه و مجموعه منحصر به فرد باستانی و تاریخی در استان اصفهان شامل محوطه باستانی سیلک در شهرستان کاشان، محوطه روستای تاریخی ابیانه و بناهای تاریخی پیرامون آن از توابع شهرستان نطنز بررسی و با اکثریت آراء به تصویب رسید.