پیچ و خم های اداری برای توسعه کسب و کار برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زمانی روز پنجشنبه در دیدار با عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین اظهار کرد: خانه صنعت اولین تشکل صنعتی استان است و به لحاظ ماهیت، یک تشکل غیر انتفاعی است.

وی با بیان اینکه فعالیت خانه صنعت بیشتر به عنوان مشاور و بازوی سه قوه است، افزود: امروز مهمترین دغدغه کشور اشتغال و تولید است و همه باید در تحقق آن همت کنیم.

زمانی بیان کرد: واحدهایی که مشکل دارند با کمک دولت و ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع در مسیر حل انها اقدام شده اما به نظر می رسد دستگاهها به صورت جزیره ای عمل می کنند و کارها بخوبی پیش نمی رود.

وی گفت: صنعتگر مشکلات زیادی دارد و بازدیدهای شما می تواند راهگشا باشد اما باید شرایطی فراهم کنیم تا مدیر واحد درگیر دستگاهها نباشد و به تولید فکر کند.

رئیس خانه صنعت استان قزوین تصریح کرد: باید شرایطی در استان فراهم شد تا بدور از نگاه سلیقه ای فضای کسب و کار بهتر شود.

وی ادامه داد: می توان کارهایی کرد تا تحول صنعتی استان محقق شود که ادامه مترو هشتگرد به قزوین می تواند به شکوفایی قزوین کمک کند.

زمانی یادآور شد: در کریدور بسیار استراتژیکی قرار داریم که اگر فرصتها را غنیمت بشماریم می توانیم کارهای بزرگی را محقق کنیم.

رئیس خانه صنعت استان قزوین گفت: اگر پایانه صادراتی مترو کنار هم قرار گیرد اقتصاد، صنعت و صادرات استان متحول می شود.

وی اظهار کرد: یک دوره سرمایه در گردش مهمترین مشکل بود اما امروز بازاریابی و فروش و حضور در بازار دنیا مهم است.

زمانی بیان کرد: خانه صنعت در خدمت استان است و دیدگاه تخصصی خود را در اختیار مسولان و صنعتگران قرار می دهد. شرکتها باید بتوانند بدون مالیات تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود را انجام دهند و بخشودگی بیمه ای و مالیات تمدید شود تا بدهی به سرانجام برسد.

وی یادآور شد: خانه صنعت در اجرای قوانین کمک موثری بوده و همچنان اماده همکاری هستیم تا مشکلات تولید کمتر شود.