به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خالد الجارالله معاون وزیر خارجه کویت گفت: در دیداری که با عبدالعزیز الفایز سفیر عربستان در کویت داشته مراتب تاسف و اعتراض خود را به اهانتی که به خالد الروضان وزیر تجارت و صنایع کویت شده، ابراز داشته است.

وی ضمن مخالفت با این اهانت سعودی ها افزود: ما تاسف و اعتراض خود را به خاطر اهانتی که به خالد الروضان که مورد اعتماد کامل و قابل تقدیر برای همه است ابراز داشتیم. ما مراتب ناخرسندی خود را از این اهانت که به روابط برادرانه و گرم میان دو کشور آسیب می زند، بیان کردیم.

شایان ذکر است که ترکی آل شیخ مشاور دربار پادشاهی عربستان پیشتر از الروضان پس از سفر اخیر وی به قطر و دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور به شدت انتقاد کرده بود.