رضا سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، نمایشگاه فرش شامل دستباف و ماشینی، تابلو فرش دستباف، لوستر و چراغ‌های تزئینی از ۷ الی ۱۳ بهمن در کرمانشاه برپا می شود.

وی از رونمایی از ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش سنقر در حاشیه این نمایشگاه و طی ۷ بهمن امسال خبر داد.

این مسئول فرش سنقر را یک برند دانست و افزود: این فرش دارای نشان تجاری بوده و ثبت جهانی شده است و ساعت ۱۶ روز ۷ بهمن و در این نمایشگاه از آن رونمایی خواهد شد.

سلیم ساسانی تصریح کرد: این نمایشگاه در راستای حمایت از این صنعت و ایجاد بازارهای رقابتی جهت عرضه محصولات کارگاه‌های تولیدی فرش و همچنین بافندگان خانگی برپا خواهد شد.

وی درباره زمان و مکان برپایی این نمایشگاه گفت: علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ روزهای هفتم تا سیزدهم بهمن ماه می‌توانند به محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان کرمانشاه واقع در پارک شاهد مراجعه کنند.