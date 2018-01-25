اجرای فاز سوم واکسیناسیون رایگان تب برفکی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان کرمانشاه، در جلسه هماهنگی واکسیناسیون تب برفکی دام های عشایر که در سازمان جهادکشاورزی استان و با حضور رییس و معاون این سازمان، مدیرکل دامپزشکی استان، معاون اداره کل امور عشایری، فرمانده سپاه ناحیه عشایری، سران ایلات و عشایر و اتحادیه تعاونی های عشایر برگزار گردید مشکلات و موانع واکسیناسیون و اهمیت این موضوع مطرح و پیرامون مشکلات پیش رو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دکتر شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر لزوم همکاری دامداران در تزریق واکسن تب برفکی افزود: خوشبختانه با تلاش دامپزشکی استان پیش بینی های لازم به عمل آمده و کمبودی در تامین واکسن وجود ندارد و اولویت واکسیناسیون در مناطق زلزله زده استان است.

دکتر نادر پرور مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه اظهار داشت: عشایر استان کرمانشاه به دو دسته تقسیم می شوند که یک دسته آنها با جمعیت دامی ۶۰۰ هزار راس در خارج از استان و بخش دیگر با جمعیت دامی ۸۰۰ هزار راس در مناطق گرمسیری داخل استان اسکان دارند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع بالغ بر ۱.۴ میلیون راس عشایر استان باید علیه بیماری تب برفکی واکسینه شوند، گفت: کار واکسیناسیون دام های سبک علیه بیماری تب برفکی با اولویت مناطق زلزله زده استان آغاز شده است.

مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: تاکنون ۵۰۰ هزار راس دام سبک در این مناطق علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شده اند و پیش بینی می کنیم تا پایان بهمن ماه جاری ۳ میلیون راس دام سبک اعم از دام های عشایری و روستایی استان علیه این بیماری واکسینه شوند.

دکتر پرور با بیان اینکه واکسن و کار واکسیناسیون کاملا رایگان انجام می گیرد، خاطرنشان کرد: بیش از یک صد هزار راس جمعیت دام سنگین استان نیز تحت پوشش این واکسیناسیون قرار خواهد گرفت.

وی تب برفکی را یک بیماری ویروسی مختص زوج سم های اهلی و وحشی دانست و بیان داشت: این بیماری سرعت انتشار بالایی داشته و مهمترین بیماری ویروسی است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هرچند این بیماری مشترک نیست، اما به دلیل خسارات اقتصادی جبران ناپذیری که دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه از علائم این بیماری به تب، زخم های دهان، لنگش، کاهش تولید و... اشاره کرد و ادامه داد: در دام های جوان به صورت فوق حاد بروز کرده و باعث مرگ دام می شود.