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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۲۰ تن ماهی سردآبی از چهارمحال و بختیاری صادر شد

۲۲۰ تن ماهی سردآبی از چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۲۰ تن ماهی سردآبی از چهارمحال و بختیاری به کشور های مختلف صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات محصولات غیر نفتی با اشاره به اینکه ۲۲۰ تن ماهی سردآبی از چهارمحال و بختیاری صادر شد، اظهار داشت: از این میزان ۷۰ تن ماهی به کشور عراق صادر شده است.

وی ادامه داد: ۱۵۰ تن ماهی قزل آلا نیز به کشور های امارات و روسیه صادر شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری بزرگ ترین منطقه تولید کننده ماهی سردآبی کشور است.

وی عنوان کرد: سالانه ۱۰ هزار تن بادام از چهارمحال و بختیاری صادر می شود.

کد مطلب 4209629

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