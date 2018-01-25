به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات محصولات غیر نفتی با اشاره به اینکه ۲۲۰ تن ماهی سردآبی از چهارمحال و بختیاری صادر شد، اظهار داشت: از این میزان ۷۰ تن ماهی به کشور عراق صادر شده است.

وی ادامه داد: ۱۵۰ تن ماهی قزل آلا نیز به کشور های امارات و روسیه صادر شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری بزرگ ترین منطقه تولید کننده ماهی سردآبی کشور است.

وی عنوان کرد: سالانه ۱۰ هزار تن بادام از چهارمحال و بختیاری صادر می شود.