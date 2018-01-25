نخستین همایش ملی مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان کشور با سخنرانی مهندس تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان در شیراز با هدف بررسی اساسنامه و تصویب اساسنامه مجمع سازمانهای مردم نهاد آغاز شد.

معاون ساماندهی امور جوانان طی سخنانی با بیان اهداف این همایش سه روز در استان فارس رسما اغاز به کار این همایش را اعلام کرد.

پیش از سخنان تندگویان، علی رضایی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس به حاضران خیر مقدم گفت. همچنین جابری عضو مجمع ملی جوانان کرمانشاه ضمن عرض تسلیت به خاطر وقوع زلزله غرب کشور از همدلی تعامل و همیاری مردم کشورمان قدردانی کرد.

وی با قرائت تقدیر نامه ای که در این خصوص از سوی مجمع ملی جوانان کرمانشاه تهیه شده اعلام کرد که این تقدیر نامه به نمایندگی از سوی مردم کرمانشاه به حاضران در این نشست اهدا خواهد شد.