قرارداد نیروهای اورژانس تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید اورژانس ضمن تشکر از همه کسانی که در پیشبرد اهداف اورژانس تلاش کرده اند، گفت: سازمان اورژانس روز به روز سمت تعالی مسیرش را طی می کند. سال گذشته در مجلس شورای اسلامی موضوع سازمان شدن اورژانس تصویب و دیروز در هیات دولت به تصویب رسیده است و فقط بررسی و تایید شورای نگهبان مانده است.

وی افزود: نگاه اصلی و اساسی کشور به سازمان اورژانس تغییر کرده و خدمات نیروهای اورژانس نمود پیدا کرده است. سرپرست اورژانس کشور اظهار کرد: در بعضی از شهرها قرارداد نیروهای اورژانس به قراردادی با حداقل دستمزد تغییر کرده بود که با وزیر بهداشت در این مورد صحبت کردیم که همه نیروها قراردادشان به یک صورت بسته شود.

وی ادامه داد: همه سازمان اورژانس عملیاتی بوده و حتی نیروهای اداری نیز باید مهارت های لازم را بلد باشند تا در صورت لزوم بتوانند کارآمد واقع شوند.

کولیوند ادامه داد: آموزش های اورژانس را در چند سطح تعریف کرده ایم سطوح عمومی که به مردم در مدرسه و مساجد آموزش داده می شود و سطح تخصصی که برای تکنسین های اورژانس است.

در ادامه این همایش دکتر پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران اظهار کرد: با شروع طرح تحول سلامت، کار اورژانس چند برابر شده است. ساختمان مرکزی اورژانس تهران واقع در خیابان جمهوری فرسوده و قدیمی بود. این ساختمان جدید نیز از سال ۸۰ زمینش خردیاری شده بود ولی به دلیل مشکلاتی ساخت آن به تعویق افتاد که در نهایت در سال ۹۲ ساخت آن آغاز شد.

وی افزود: دیسپچ این ساختمان کاملا مطابق با استانداردهای بین المللی است. ۲۰۰ دستگاه موتورلانس از ۵ مرداد سال جاری به سیستم اورژانس تهخران اضافه شده است که بعد از آن میانگین حضور نیروهای اورژانس بر بالین بیمار از ۲۱ دقیقه به ۱۰ الی ۱۲ دقیقه کاهش یافته است. همچنین مصرف سوخت را ۵۰ درصد کاهش داده است.

اخیرا نیز اپلیکیشن اورژانس ایجاد شد که هم اکنون تعداد بسیاری از سراسر کشور از خدمات این برنامه استفاده می کنند.