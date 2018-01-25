به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید نصیرایی صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: در بحث رسالتهایی که امروز به عهده حوزههای علمیه، روحانیت و علما گذاشته شده این است که بر پایه تمدن نوین اسلامی حوزههای علمیه باید زمینه حکومت جهانی اسلام را فراهم کرده و عقل بشر را رشد دهند.
وی تاکید کرد: ما نمیتوانیم ادعا کنیم که در این زمینه ورود داریم ولی در مقام عمل کمترین توجه را به آن داشته باشیم.
مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی گفت: باید از فرصتی که امروز در این استان فراهم است به خوبی بهرهبرداری شود.
نصیرایی ادامه داد: یکی از مسائلی که باید بیشتر در حوزههای علمیه به آن پرداخته شود مسئله وحدت و یکپارچگی است که باید به طور جد به آن توجه ویژه شود.
وی تصریح کرد: باید از هر مسئلهای که باعث شود در بین جامعه روحانیت ایحاد اختلاف کند از آن بپرهیزیم و تلاش کنیم این وحدت روز به روز تقویت شود.
مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی گفت: وقتی این اتفاق بیفتد و بیشتر منشأ اثر باشیم در عرصه مدیریت و هدایت فکری و خدمت رسانی به مردم بیشتر موفق خواهیم بود.
وی تاکید کرد: در بحث زیر ساختهای حوزه نیز باید توجه شود و آنچه نیاز حوزه باشد برآورده شود ولی در حال حاضر با آنچه که بودیم و آنچه که هستیم فاصله زیاد است.
نصیرایی اظهار داشت: همچنین در ابعاد زیرساختها و تجهیزات حوزه نیز باید یک توجه و عنایت جدی شکل بگیرد تا بهتر بتوانیم انجام وظیفه کنیم.
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