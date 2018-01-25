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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

در نشست هم اندیشی؛

راهکارهای ارائه خدمات مسکن به اساتید حوزه تهران بررسی شد

راهکارهای ارائه خدمات مسکن به اساتید حوزه تهران بررسی شد

نشست هم اندیشی حوزه علمیه تهران و معاونت مسکن مرکز خدمات سراسر کشور به منظور بررسی راهکارهای ارائه خدمات مسکن به اساتید حوزه علمیه استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه استان تهران، در این نشست درخصوص مسائل مختلف معیشتی طلاب حوزه های علمیه استان تهران بحث و بررسی صورت گرفت.

همچنین درخصوص مسکن اساتید حوزه های علمیه استان تهران نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کد مطلب 4209650

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