راهکارهای ارائه خدمات مسکن به اساتید حوزه تهران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه استان تهران، در این نشست درخصوص مسائل مختلف معیشتی طلاب حوزه های علمیه استان تهران بحث و بررسی صورت گرفت.

همچنین درخصوص مسکن اساتید حوزه های علمیه استان تهران نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.