واحدهای تولیدی برتر در قزوین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: مشکلات واحدهای تولیدی صرفا بحث نقدینگی نیست فرسودگی ماشین آلات و قدیمی بودن تکنولوژی از موارد مهمی است که می بایست در راستای تقویت تولید و حفظ و توسعه ی اشتغال مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

استاندار افزود: نوسازی ماشین آلات و به روز شدن تکنولوژی واحدهای تولیدی باعث خواهد شد که تولیدات قادر به رقابت در بازار جهانی باشند ولی درغیر اینصورت این امر میسر نخواهد شد.

زاهدی با تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای موفق افزود: دراستان قزوین واحدهای تولیدی بسیاری وجود دارد که با وجود مدیران توانمند با موفقیت کار خود را ادامه می دهند ما نیزبا هدف ایجاد اشتغال جدید، توسعه ی این واحدها را در دستور کار داریم.

استاندار قزوین افزود: رسیدگی و حل مشکلات واحدهای تولیدی که با موانعی مواجه هستند را در دستور کار خود در استان قرار خواهم داد.

وی ادامه داد: در خصوص واحدهای تولیدی که تعطیل هستند نیز می بایست با یک شیوه ی کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت امکان موانع موجود مرتفع وبه چرخه ی تولید برگردند.

زاهدی تاکید کرد: موانع تولید و اشتغال را پس از بررسی کارشناسی از هیات دولت و مجلس پیگیری خواهم کرد تا در استان با مشارکت، همدلی و وحدت رویه این مشکلات و موانع در استان برطرف شود.