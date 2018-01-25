تئاتری که به وزیر بهداشت را به فکر ساخت «سرپناه» انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه به تماشای نمایش «شلتر» نشست و پس از پایان آن گفت: این نمایش یکی از مهمترین مسائل اجتماع را روایت می­ کند که به شدت غم انگیز است و همه­ ما در آن نقش داریم. این روز­ها کشور و از جمله پایتخت به موضوع این اثر مبتلا بوده و این مسأله مایه تأسف است. این اثر نیز نشان می ­دهد که انتخاب آدم ­ها تا چه اندازه در سرنوشت شان تاثیرگذار است. جوان ­ها باید مراقب انتخاب­ های خود باشند؛ گاهی یک انتخاب اشتباه مسیر زندگی یک نفر را به طور کامل تغییر می ­دهد.

وزیر بهداشت دولت یازدهم صحبت ­هایش را این طور ادامه داد: بخشی از این آسیب­ ها به روابط اجتماعی هر فرد مربوط می­ شود که البته پدر، مادر و بزرگتر­ها در این موضوع بسیار تاثیرگذار هستند. عامل مهم دیگر رشد بچه ­ها حکومت و دولتی است که در سوق دادن استعدادهای این هنر به سمت گزینه ­های بد و یا خوب مسئول است.

قاضی­ زاده ­هاشمی با بیان اینکه همه­ عوامل بالا که گفته شد در این نمایش به تصویر کشیده است، توضیح داد: این اثر نمایش­نامه غم انگیزی داشت اما واقعیت ­های جامعه را روایت می­ کرد و به نوعی می توان گفت که همه افراد در این وقایع مقصر هستیم.

وی در پایان یادآور شد: دیدن این نمایش انگیزه ­ای را در من ایجاد کرد تا هرچه سریع­تر اقدامات لازم را برای تاسیس یک مرکز شبانه­ روزی که به این افراد اختصاص داشته باشد فراهم کنم. البته امیدوارم این مکان تازه بتواند اعتماد آنها را به سوی ما جلب کند. چراکه یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه عدم اعتماد این افراد بوده که دوست ندارند در مراکز ما باشند و جمع خودشان را ترجیح می­ دهند. با همه این تفاسیر تاسیس چنین مرکزی یکی از ضروریات به شمار می ­آید.

سی و ششمین جشنواره بین­ المللی تئاتر فجر از ۲۸ دی لغایت ۹ بهمن به دبیری فرهاد مهندس پور در هفت بخش تخصصی شهر تهران و برخی از مراکز استان­ ها برگزار می ­شود.