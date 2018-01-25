سالانه ١٢٠ دستاورد جدید در حوزه کشاورزی معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند در بازدید از مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی کشور و نشست با روسای مراکز تحقیقات کشاورزی همچنین معاونین وزیر جهاد کشاورزی که صبح پنجشنبه برگزار شد، با بیان اینکه در این مجموعه تعدادی از موسسات تحقیقاتی و آموزشی بخش کشاورزی رواقع شده، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مشغول به انجام ۶ فعالیت است که در بخش تحقیقات ۱۹ موسسه مشغول به کار هستند، اظهار کرد: ١٠ موسسه از ۱۹ موسسه تحقیقاتی یاد شده در البرز و نیمی از پرسنل در این استان مشغول به کار هستند.

وی ارائه ۲۵ تا ۳۰ رقم باغی و زراعی همچنین تولید سالانه دو واکسن جدید در موسسه رازی را از جمله مهم ترین اقدامات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برشمرد و افزود: به طور میانگین سالانه در مجموع ۱۲۰ دستاورد جدید حوزه کشاورزی معرفی می شود.

زند در ادامه با اشاره به فعالیت ۸ مرکز رشد و با بیان اینکه ١٨٥ شرکت دانش بنیان در این حوزه مشعول به فعالیت هستند، گفت: این موسسات سالانه ۵۰ طرح را تجاری سازی می کنند.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد: در جشنواره بین المللی خوارزمی همواره در بخش های برتر حاضر هستیم از طرفی باید به این نکته نیز اشاره کرد که ٨ هزار هییت علمی کشاورزی در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در ۵۵۰ گرایش کشاورزی فعال هستیم، تصریح کرد: تولید واکسن همچنین تهیه نقشه مرتبط با بخش کشاورزی و هسته های مورد نیاز بذر و نهال از جمله مهم ترین اقداماتی است که انجام می گیرد.

زند با اعلام اینکه اوایل فعالیت دولت یازدهم روند مهم نظارت بر کود آغاز و پیرو این امر ۸ هزار برند کود در کشور شناسایی و چهار هزار برند کود تقلبی از رده خارج شد، خاطرنشان کرد: هزار محقق سازمان در هزار و ۲۰۰ مرکز خدمات به صورت معین مشغول فعالیت هستند

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تعداد دانشجویان بخش کشاورزی کشور از ۸۵ هزار به ۳۵ هزار نفر کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر ۸ هزار دانشجوی علمی کاربردی بخش کشاورزی در کشور وجود دارد.