اقدامات اجرایی «تحول و نوآوری» در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی با اعلام این خبر افزود: ۲۷۰ اقدام ستادی به مدیران حوزه آموزش وزارت بهداشت و حدود ۱۳۰۰ اقدام منطقه ای به روسای دبیرخانه های مناطق آمایشی کشور ابلاغ شده است.

وی در پی ابلاغ برنامه های ملی اقدام به مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و روسای مناطق آمایشی گفت: بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال ۹۴ طی جلسات متعدد با ذینفعان حوزه آموزش علوم پزشکی کشور تدوین شد و نقشه راه کلی برای حرکت دانشگاهها بود.

لاریجانی افزود: در دولت یازدهم هدف در اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نهادینه کردن این برنامه ها در بدنه دانشگاه بود که خوشبختانه اقدامات مناسبی در این راستا صورت گرفت و جوشش خوبی در بدنه آموزشی دانشگاهها ایجاد شد.

وی با بیان اینکه هدف حوزه آموزش در دولت دوازدهم استقرار کامل بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است، گفت: بسته های تحول و نوآوری چشم اندازهای کلی حوزه آموزش علوم پزشکی را مشخص می کرد و لازم بود ترجمان این بسته ها در تمامی سطوح دست اندرکار آموزش در کشور طراحی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه در برهه زمانی فعلی لازم است هر نهاد متولی آموزش علوم پزشکی بداند باید برای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی چه کاری انجام دهد، اظهار داشت: باتوجه به تجارب ستادی و دانشگاهی در زمینه اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، برنامه های ملی اقدام مرتبط با هر بسته در ۳ سطح شامل ستاد، منطقه آمایشی و دانشگاهی تدوین شد.

لاریجانی گفت: برنامه های سطح ستاد با نظر مدیران حوزه آموزش وزارت بهداشت نهایی شد و طی نامه ای جهت اجرا به حوزه های زیرمجموعه وزارت بهداشت ابلاغ شد.

وی افزود: پیش نویس اولیه برنامه های مناطق به دانشگاهها ارسال شد و در نهایت برنامه های تمامی مناطق کشور با همکاری دانشگاهها و دانشکده های مستقر در منطقه جمع بندی و به ایشان ابلاغ شد.

لاریجانی با بیان اینکه اجرای اثربخش برنامه های اقدام بسته های تحول و نوآوری مستلزم همکاری تمامی دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی کشور است گفت: مجری هریک از اقدامات چه در ستاد و چه در مناطق آمایشی مشخص است ولی ضروری است تا تعامل سازنده ای در سطوح مختلف برای اجرای این برنامه ها شکل بگیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تا کید کرد: برنامه های درون دانشگاهی نیز با توجه به برنامه کلان مناطق ترسیم شده و مجری هر بخش در درون دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشخص شده که نهایتا توسط دبیرخانه های کلان مناطق نهایی و به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

وی ضمن اشاره به تاثیر اجرای این برنامه ها در ایجاد تحول بنیادی در آموزش علوم پزشکی گفت: اجرای برنامه های اقدام در تمامی سطوح به صورت جدی توسط ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت رصد خواهد شد و امیدواریم در فرصتی که پیش رو داریم بتوانیم بسترهای خوبی برای ارتقای آموزش علوم پزشکی کشور فراهم کنیم.