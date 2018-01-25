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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

معاون استانداری زنجان:

زیرساخت لازم برای توسعه اشتغال در بخش خدمات مورد توجه قرار گیرد

زیرساخت لازم برای توسعه اشتغال در بخش خدمات مورد توجه قرار گیرد

زنجان-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان بابیان اینکه باید زیرساخت لازم برای توسعه اشتغال در بخش خدمات موردتوجه قرار گیرد،گفت: بخش خدمات حوزه منحصربه‌فردی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه سهم اشتغال در بخش خدمات در استان زنجان باید تقویت شود، افزود: متأسفانه سهم اشتغال بخش خدمات در استان کم است. 

وی اظهار کرد: در کشورهای توسعه‌یافته سهم اشتغال در بخش خدمات بیشترین سهم را دارد ولی در سطح کشور وبه‌تبع در استان کم است و برنامه ریزی برای توسعه این بخش در استان ضروری است. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان بابیان اینکه باید زیرساخت لازم برای توسعه اشتغال در بخش خدمات موردتوجه قرار گیرد، ابراز کرد: بخش خدمات حوزه منحصربه‌فردی است و برای تحقق این امر مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد.

نیک‌سرشت تأکید کرد:  با برنامه‌ریزی مدون  شاهد افزایش فرصت‌های شغلی در استان برای جویندگان کار و کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.

وی افزود: مسئله اشتغال مسئله‌ای ملی و فرا بخشی است که رفع آن نیازمند همکاری تمامی زیر بخش های دولت و حتی مردم می‌باشد و  نرخ اشتغال در بخش خدمات بیش از ۳۳ درصد است ولی باید این بخش ارتقاء پیدا کند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان تصریح کرد: برای تقویت بخش خدمات باید از ظرفیت نخبگان علمی و اساتید  دانشگاهی به خوبی استفاده  کرد و استان زنجان ظرفیت لازم برای توسعه بخش خدمات را دارد. 

نیک‌سرشت یاد آور شد: برای اینکه نرخ بیکاری در استان کاهش پیدا کند باید تمهیدات لازم برای تقویت بخش خدمات در استان فراهم شود و همه پای‌کار بیایند.

کد مطلب 4209670

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