زیرساخت لازم برای توسعه اشتغال در بخش خدمات مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه سهم اشتغال در بخش خدمات در استان زنجان باید تقویت شود، افزود: متأسفانه سهم اشتغال بخش خدمات در استان کم است.

وی اظهار کرد: در کشورهای توسعه‌یافته سهم اشتغال در بخش خدمات بیشترین سهم را دارد ولی در سطح کشور وبه‌تبع در استان کم است و برنامه ریزی برای توسعه این بخش در استان ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان بابیان اینکه باید زیرساخت لازم برای توسعه اشتغال در بخش خدمات موردتوجه قرار گیرد، ابراز کرد: بخش خدمات حوزه منحصربه‌فردی است و برای تحقق این امر مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد.

نیک‌سرشت تأکید کرد: با برنامه‌ریزی مدون شاهد افزایش فرصت‌های شغلی در استان برای جویندگان کار و کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.

وی افزود: مسئله اشتغال مسئله‌ای ملی و فرا بخشی است که رفع آن نیازمند همکاری تمامی زیر بخش های دولت و حتی مردم می‌باشد و نرخ اشتغال در بخش خدمات بیش از ۳۳ درصد است ولی باید این بخش ارتقاء پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان تصریح کرد: برای تقویت بخش خدمات باید از ظرفیت نخبگان علمی و اساتید دانشگاهی به خوبی استفاده کرد و استان زنجان ظرفیت لازم برای توسعه بخش خدمات را دارد.

نیک‌سرشت یاد آور شد: برای اینکه نرخ بیکاری در استان کاهش پیدا کند باید تمهیدات لازم برای تقویت بخش خدمات در استان فراهم شود و همه پای‌کار بیایند.