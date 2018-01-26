بخشنامه ضریب تدریس دروس ارشد و دکتری دانشگاه آزاد ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه مربوط به ضریب تدریس دروس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سوی معاونت آموزشی این دانشگاه ابلاغ شده است.

براساس مصوبه ۲۳۸ جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد مقرر شد ضمن استانداردسازی زمینه های مختلف تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاهی، از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷ تدریس تمامی دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با ضریب ۱.۵ در نظر گرفته و محاسبه شود.

مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده روسا، معاونان آموزشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی است.