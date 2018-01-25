۳۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در گیلان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ احدالله احدی در این رابطه اظهار کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر گیلان با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه قضا موفق شدند طی یک ماه گذشته بیش از ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر شیشه، گراس، تریاک، هروئین و حشیش کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این مقدار مواد مخدر از هفت باند توزیع مواد مخدر در محورهای ورودی شرق، غرب و جنوب گیلان کشف شد، افزود: ۳۳ قاچاقچی اهل گیلان، البرز، فارس، هرمزگان و کرمان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه گذشته حدود دوتن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در گیلان کشف شده است، گفت: در این راستا ۶۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شد.

وی در ادامه از اجرای طرح والعادیات ۸ در گیلان خبر داد و افزود : با اجرای این طرح بیش از ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از هزار و ۲۰۰ خرده فروش کشف و ضبط شد.

سرهنگ احدی تصریح کرد : کشف مواد مخدر در گیلان در مقایسه با پارسال ۴۰ درصد و دستگیری قاچاقچیان نیز ۲۲ درصد بیشتر شده است.